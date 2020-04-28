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看到10天領1萬元 她交付帳戶淪詐欺幫助犯

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
國軍一名陳姓女士兵缺錢花用，以每10天1萬元價格出借銀行帳戶，不料沒拿到錢，還害民眾存款被詐欺集團騙光。示意圖/本報資料照片
國軍一名陳姓女士兵缺錢花用，以每10天1萬元價格出借銀行帳戶，不料沒拿到錢，還害民眾存款被詐欺集團騙光。示意圖/本報資料照片

國軍一名陳姓女士兵缺錢花用，以每10天1萬元價格出借銀行帳戶，不料沒拿到錢，還害民眾存款被詐欺集團騙光；新北地院審理此案，今依幫助詐欺取財罪判她有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。全案可上訴。

檢方起訴指出，陳女是去年5月中旬利用超商包裹將帳戶存摺和提款卡寄出去，詐欺集團收到後，隨即利用其帳戶犯罪，導致李姓民眾4萬多元存款全被騙光。

案發後，陳女矢口否認犯行，辯稱當初是在臉書看到投注站的投資計畫，該計畫聲稱10天可領1萬元，才會交付銀行帳戶，沒想過對方會用來犯罪，沒有幫助詐欺的意思。

檢方調查，金融帳戶具有強烈的個人隱私，一般而言，如果不是與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無可能提供他人任意使用。陳女在案發當時已經21歲，高職畢業，又是職業軍人，應知上情反常而有所疑慮，但她仍交付帳戶，有幫助詐欺的不確定故意。

法院認為，陳女雖然未實際參與詐欺取財犯行，但提供帳戶給他人非法使用，不僅增加執法機關查緝犯罪難度，更造成被害人求償困難，行為實不可取，因此考量其犯罪情節、犯後態度、尚未與被害人達成和解等情量刑。

詐欺 新北

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