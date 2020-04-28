影／亂開玩笑！直播主拿前女友當話題被砍 又稱染疫遭法辦

34歲徐姓男子時常在網路平台上進行直播，去年底在直播時，因談及與前女友的感情糾紛，被一名男子持刀砍傷，過程全被即時直播錄下，引發大批網友關注；他日前又在直播過程中，謊稱自己感染新冠肺炎，轄區警方接獲舉報後，已將其通知到案依法偵辦。

台北市警方近日接獲舉報，指稱徐姓男子4月18日在進行網路直播時，說自己確診新冠肺炎，所以才要一直戴口罩；警方事後將徐男通知到案，徐雖向警方坦承，自己曾在網路直播過程中謊稱自己染疫，但辯稱只是因為想被關注，才跟網友開玩笑，不知道會觸法。警詢後依違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等，函送台北地檢署偵辦。

據了解，徐男時常在網路上進行直播，去年12月15日凌晨，徐男在台北市萬華區一處檳榔攤內進行臉書直播，過程中談及自己與前女友的感情糾紛，未料他一句「畢竟深愛過...」話音剛落，一名黃姓男子就突然持刀闖入檳榔攤，朝徐男揮砍，導致徐頭、手受刀傷，被送往台大醫院救治。

持刀砍人的黃男事後向警方投案，並稱徐的前女友是自己的青梅竹馬「好姐姐」，他不滿徐在直播時羞辱她，遂前往徐所在處教訓徐男。由於徐男遭砍傷的畫面全程都被自己的手機錄下，並對網友即時放送，當時也引來不少網友關注，未料此次又因「想紅」惹議。