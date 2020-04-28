離職警當起網路男蟲 兩女網友遭騙財騙色

57歲林姓男子曾任警察但離職20年，他因無業竟當起網路男蟲，在交友社團引誘女網友，自稱是現職警員且單身做人腳踏實地，卻因得罪長官需要現金和解為由，分別向洪姓、黃姓女網友詐騙52萬元、12萬元得逞，還向被害人嗆聲「靠自己有錢借人再跟人上床」。彰化地方法院認為林男行徑可惡，犯後毫無悔意，依詐欺取財罪及誹謗罪，判處有期徒2年懲戒。

判決書指出，林男25歲到36歲擔任警員，20年前離職後，無穩定工作。兩年前透過單身交友社群和line交友軟體結識洪姓、黃姓女網友，得知兩人渴望結婚，林男佯稱已離婚，在基隆警分局服務，因持槍與長官發生衝突，被調到高雄警分局，需要錢與長官和解、需支付女兒房租、註冊費等理由，分別向洪女和黃女詐得52萬元、12萬元。

洪女匯款給林男的女兒繳房租，並互加臉書好友，卻在臉書動態看到林男全家出遊照，洪女始知遭騙財騙色，要求林男還款，他只還一些，其餘推稱女兒大學畢業後工作再還錢。

黃女也察覺有異，打電話到基隆警分局求證，並無林警員。黃女要求林男還12萬元，林卻到她的臉書留言「小心這個女人，到處加男人臉書，…每天傳A門給別人，靠自己有錢借人然後再跟人上床。」使黃女名譽受損。

法官認為，林男與妻女同住，理應克盡家庭職責，腳踏實地工作，卻謊稱單身及從事警職，在網路單身社團遊走，誘騙女子財色，被識破後找理由推託和拒絕還款；從Line對話可知林男習慣虛情假意，滿口謊言，對家庭不忠不義，將女性當成提款機，十足騙子、網路蠹蟲，犯後毫無悔意，應從重量處，涉犯兩次詐騙取財罪，不得易科罰金的有期徒刑合併應執行兩年，散布文字誹謗罪處有期徒刑兩個月，沒收犯罪所得64萬元，被他花用的部份追徵其價額。