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房仲下班騎車自摔怪超時工作 告店長涉嫌過失傷害

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
鐘姓房屋仲介下班騎機車回家途中自摔，控告店長讓他常超時工作，精神不濟，涉嫌過失傷害，檢方偵結不起訴。記者邱瑞杰／攝影
鐘姓房屋仲介下班騎機車回家途中自摔，控告店長讓他常超時工作，精神不濟，涉嫌過失傷害，檢方偵結不起訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆市擔任房屋仲介的鐘姓男子，下班騎機車回家途中自摔，認為是因常超時工作，精神不濟造成，控告房仲公司楊姓店長涉嫌過失傷害。楊辯稱，仲介本來就要配合客戶，鐘是自願留下來加班。基隆地檢署偵結，認定鍾自摔為偶發事件，難歸責楊男工作要求，處分不起訴。

檢警調查，鐘男2018年12月24日至2019年1月23日，在一家房屋仲介公司擔任業務員。他指上班日經常無法準時下班，工作時間從上午9點到晚上9點半多。同年1月24日被調派到另一處分店任職，當晚7點多下班騎機車行經培德路時自摔。

鐘男認為在原分店工作期間，因先長期超時加班，精神不濟才會自摔，造成左手、左膝多處外傷，導致皮膚部分組織壞死，須逐次清創，控告楊姓店長涉嫌過失傷害。

楊男辯稱，店長的工作是面試新進員工，並輔導業務員如何開發客源、如何買賣房子。一般業務員上班時間是上午9點到下午6點，中間有休息，所以並不一定準時下班。

楊說，每天下午6點半過後就没安排工作，鐘是自願留下來加班，問學長怎麼開發、作業。仲介本來就要配合客戶時間，達成公司要求。鐘的工作內容是熟悉商圈、考證照、派報及拜訪客戶。鐘並未考取證照，不可能代表公司對客戶，所以沒有業績要求。

檢察官查出，鐘、楊任職的分店辦公室守則有標示上下班時間，但下班依實際情況調整。鐘為新進業務員，另有律定每日工作計畫行程。鐘任內並未通過證照考試，2019年1月24日下班發生車禍，1個月後辭職。

檢察官指出，日常生活客觀環境本存有各項風險，如行走、開車或騎車未注意前方而自撞牆柱，上下樓梯未留神而踩空，地面濕滑未注意而跌倒，開啟門窗或抽屜不慎被夾傷及超速行駛自摔均屬之，不可任意推由他人負責。

檢察官說，鐘男自知車禍當天精神不佳，本應謹慎騎車或改搭其他交通工具等方法返家，以防危險，但他仍騎車不慎自摔受傷，與工作經常超時無必然因果關係。鐘自摔時，與原任職分店時間已有差距，堪認為偶發事件，與楊男要求無相當因果關係，處分不起訴。

檢察官 房仲

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