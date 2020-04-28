影／「騙扁小子」黃琪涉詐律師求輕判 說被愛情沖昏頭

以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪被控冒名借車、冒名租房子等，依詐欺、偽造文書罪起訴；台北地院今天開庭，黃琪作無罪答辯，「怪自己為了一個男人這麼傻」，辯護律師郭上維替黃琪求輕刑稱「他被愛沖昏頭」，全案下月宣判。

黃琪本名黃照岡，被控2016年間冒名向凱基銀行開期貨證券戶，以賺取優惠手續費，另向太古國際汽車公司無償試駕奧迪A8長達一周，再冒用周姓男友的名義簽立房屋租賃契約，觸犯多罪。

法院審理期間，黃琪多次以醫院診斷證明干擾訴訟、拒絕受審，今天台北地院辯論庭開庭，他仍作無罪答辯，關於開期貨證券戶、租車事件，黃說，只是想給周姓男子更好的待遇，不懂為何變成犯罪行為，期貨手續費優惠網路都在討論，會聯絡車商是因周有意買車。

提到冒名租屋案，黃琪突然情緒激動，埋怨稱「我曾經愛過的人，說了不實在的謊話」，他辯稱有獲得周的授權才在租賃契約上簽字、蓋手印。

提到與周姓男子的交往狀況，黃琪告訴法官「我們約會、做愛都在那裡」，他與周是發生過性行為的情侶，兩人在一起約1年，現在很後悔為了滿足一個男人落得如此下場，過程中還要忍受訕笑與質疑，「我一輩子毀了」。

辯護律師郭上維說，黃琪確實製造社會許多不安，也浪費司法資源，但不能因此將黃琪與刑事犯罪畫上等號；郭說，黃琪犯罪所得才1萬多元，如果法官仍認定黃琪有罪，請考量他因為「被愛沖昏頭」犯罪，能對他從輕量刑。