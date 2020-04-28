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玷辱酒醉女網友一審重判5年 二審賠150萬獲緩刑5年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
從事水泥工程的徐姓包商，兩年前玷辱女牌友小蘋，一審依強制性交罪重判5年，他不服上訴，二審審理時，他賠償被害人150萬元，台中高分院改判1年10月，緩刑5年。圖／本報資料照
從事水泥工程的徐姓包商，兩年前玷辱女牌友小蘋，一審依強制性交罪重判5年，他不服上訴，二審審理時，他賠償被害人150萬元，台中高分院改判1年10月，緩刑5年。圖／本報資料照

從事水泥工程的徐姓包商，兩年前約女牌友小蘋外出喝酒後，送小蘋返家途中，在車上性侵被害人得逞，他犯後否認犯行，一審依強制性交罪重判5年，他不服上訴，二審審理時，他坦承犯案，並賠償被害人150萬元，並已給付完畢，台中高分院改判1年10月，緩刑5年，罰接受5場法治教育課程、及100小時義務勞務。

判決書指出，徐姓包商為小蘋姑丈的朋友，2人因至小蘋姑丈家打牌認識而成為朋友。徐與小蘋於2018年5月24日下午相約喝酒，他駕駛小貨車，搭載小蘋至他的顏姓友人經營位在彰化縣埤頭鄉的汽車修配廠，與顏等人一起食用餐點及飲用威士忌。

當日晚間，徐駕車載小蘋離開，將車輛停放在小蘋位在彰化縣埤頭鄉住處附近的路旁。見坐在副駕駛座的小蘋因酒醉陷入意識不清而不知抗拒之程度，認有機可乘，趁機性侵被害人得逞。

徐對小蘋強制性交得逞後欲駕車離去，遂要求她下車，她因遭徐強制性交而感到氣憤，乃以腳將該車副駕駛座前之擋風玻璃踢壞。徐見狀下車走至副駕駛座開啟車門，徒手拉扯坐在副駕駛座的小蘋，使她摔落車外地面，因而受有右小腿擦傷之傷害，他隨即駕車離去。

一審依強制性交罪將徐判刑5年，另傷害罪判刑5月，徐不服判決上訴二審，台中高分院審理時，

惟被告於本院審理時，徐與被害人達成和解，賠償小蘋新台幣150萬元，並已給付完畢，而小蘋也具狀表示願意原諒徐，請法院從輕量刑，給徐改過自新的機會，合議庭認徐坦承犯行，已具悔意，因此改判刑1年10月，緩刑5年。

性侵 傷害罪

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