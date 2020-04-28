無醫師資格為254名病患微整型 被害人鼻子纖維化

未取得醫師資格的龔男，與友人合資ME美伊學診所，由同夥鄭女從大陸進貨低於市價的禁藥，蘇女擔任店長，龔涉嫌為254名病患看診，注射玻尿酸、肉毒桿菌、埋線等微整型，龔也到台北石牌、台東、台南為客戶施打肉毒桿菌，龔等5人共牟利743萬餘元，台中地檢署今天依違反醫師法、藥事法、詐欺等罪，分別起訴龔男等5人。

檢察官柯學航查出，ME美伊學診所（停業）的肉毒桿菌、玻尿酸等禁藥及醫療器材，皆來自於大陸及韓國的水貨，購入價格為正常市價的一半，再以市價的7成為病患施打。

檢方指出，龔男等人坦承犯行，龔犯罪所得276萬、同夥鄭女206萬、店長蘇女170萬、化妝品公司的邱姓女經理50萬、許姓女業務40萬，檢方拍賣龔及鄭女的進口轎車，龔、鄭、蘇等3人已繳回犯罪所得。

龔涉嫌為254名病患看診，注射玻尿酸、肉毒桿菌、埋線等微整型，其中龔為陳姓女病患施打玻尿酸，造成陳女鼻子山根處纖維化，而有永久性傷害，但陳女提出告訴時，已逾6個月的告訴期間，且未提出診斷證明書，因此檢察官將龔這一部分，予以不起訴處分。

起訴書指出，龔男（34）歲領有我國理師執照，但並未取得合法醫師資格，於2015年至2017年8月底，假冒合格醫師在台中市北區的曼麗美學診所任職，為病患施打肉毒桿菌、玻尿酸、及進行埋線等微整型，獲利40萬。

至2017年9月，龔（自稱劉漢傑醫師）與鄭女（39歲）合資承接曼麗美學診所，改名為ME美伊學診所，由龔從事非法微整型、鄭女負責從大陸進貨未經許可的醫療器材及禁藥，並僱用蘇女（37歲）擔任店長，負責訓練店內美容師、諮詢師、與客人對談及安排醫師診表。

自2017年9月至2018年10月2日止，龔因獲利198萬餘元、鄭女獲利198萬餘元、蘇女獲利170萬餘元。龔也到台北石牌、台東縣為客戶施打肉毒桿菌、玻尿酸等，龔、鄭女各獲利7萬5000元。

除此之外，任職於巨恩化妝品公司的邱姓女經理（51歲）於2018年7月間，將欲整型的客戶介紹給龔男，由龔男與邱女前往台南市區為3名客人施打肉毒桿菌、玻尿酸等，龔獲利30萬、邱女獲利50萬。