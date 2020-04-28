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總統教育獎得主清大資工女猝死 靈修師判賠父母180萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
莊靜潔曾獲總統教育獎，2016年3月21日卻在靈修處猝死，法院判靈修老師鄭女和妹妹得賠莊的父母180萬元。圖／報系資料照
莊靜潔曾獲總統教育獎，2016年3月21日卻在靈修處猝死，法院判靈修老師鄭女和妹妹得賠莊的父母180萬元。圖／報系資料照

曾獲總統教育獎的清大資工系女子莊靜潔4年前在靈修處猝死，檢方查出靈修老師鄭女和妹妹及曾姓友人對莊施以仁神術延誤就醫，依過失致死罪判3人6至8月；莊的父母再向鄭姓姐妹求償426萬，民事庭參酌醫院鑑定，發現若莊即時送醫有挽回生命可能，認定鄭等有過失判賠180萬元，可上訴。

莊的父母主張，莊靜潔13歲因車禍罹患少年型視網膜黃斑部病變，視力僅剩下0.02，只能見到眼前10公分微光，但仍不放棄人生，日夜苦讀考取清華大學資工系及研究所，並獲得總統教育獎，並以自身經歷撰寫「點亮幸福微光」一書，四處巡迴演講分享生命經驗。

但2007年間，鄭女從新聞得知莊的奮鬥故事，就主動聯絡並稱「仁神術」可治病，藉由驅蠱就能治療眼疾，騙莊參加她開設的「生命大覺菁英課程」，灌輸莊一天一餐或數天不進食觀念，長期下來莊健康出問題，2016年3月21日莊嘔吐、腹瀉，身體癱軟卻沒立即送醫，求償426萬元。

鄭抗辯稱，當時和曾沒有給予治療行為，仁神術僅是舒緩的按摩，她們沒有醫療經驗、設備，難判斷莊已陷入代謝性昏迷的緊急狀態，且莊死因為長期營養不良達厭食症，引發代謝性休克及心因性休克後自然死亡，就算送醫也無法避免死亡結果，與她們是否將莊送醫並無相當因果關係。

民事庭審酌，莊女當時也呈現無法自救，鄭卻將她至住處，已自願承擔對莊生命之保護救助義務，其保證人地位已形成，但鄭僅施以所謂仁神術、蓋被子等簡單照護，未能即時將裝送醫的不作為，顯然有過失。

法院並參酌醫院鑑定，莊臨終前達全身惡性瘦弱、營養不良造成代謝性昏迷，而在急診室若以靜脈注射葡萄糖、電解質，可以獲得立即治療效果，若急救有挽回生命可能。法院審理後，判鄭姓姐妹得賠償莊的爸爸、媽媽各80萬元、100萬元，共180萬元。

刑事部分，桃園地檢起初以難認鄭等未立即送醫，與莊死亡有因果關係，原處分不起訴，經家屬提再議高檢署發回續行偵查，另名檢察官認為，莊身體不適，由曾女（31歲）陪同到鄭姓姐妹（43歲、38歲）住處，由鄭等實施民俗療法「仁神術」並使用氫氧機，號稱可以發揮自體療癒能力。

檢方認定，鄭姓姐妹、曾女看著莊死亡，沒有採取必要協助，去年12月偵結依過失致死罪嫌起訴3人，一審桃園地院依過失致死判鄭等3人各6月徒刑，經上訴高等法院改判2名鄭女8月徒刑，曾姓女子6月徒刑、緩刑2年定讞。

菁英 清大

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