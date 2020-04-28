吳宗憲告妨害名譽 館長陳之漢被起訴

「館長」陳之漢時常發表時事評論，辛辣發言引發不少爭議，藝人吳宗憲不滿館長在直播辱罵他「舔共」等語，還酸他「人民幣真香」，甚至爆料他在外欠幾億元，提告「館長」涉妨害名譽罪。台北地檢署今依妨害名譽罪嫌起訴陳之漢。

2019年8月間，吳宗憲在YouTube頻道上發表看法，說網紅、直播主都是沒有素質、沒有經過培養。館長回擊：「反正他Ｘ的，今天出來混、網路上當一個紅人，都歸你管就對了，我不知道捏，地下藝人總統喔！」

檢方傳喚兩人於今年3月6日上午出庭，當天館長親自出庭，吳則委請律師代表。館長受訪表示，其實，不記得內容了，不過，檢察官提示的證據他都認，因為「男子漢做事嘛。」還說，「大家知道我的口頭禪嘛，臭幹喇譙。」至於是否願意向憲哥道歉或和解？他說，對方沒有提到這兩個問題，「要不要和解，要再協調。」

檢方另於4月8日傳喚吳宗憲出庭，他受訪表示，希望這件事情司法歸司法，並說「沒什麼就一個鳥事而已，人家罵我們，路上你隨便罵人家幹X娘當然就是要負擔一些，看能不能抓一點現金，我們來做一點好事，台灣現在需要我們大家互相幫忙，那如果他們比較有錢的，我們拿一點錢來做一點公益反而是比較好。」