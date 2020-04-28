快訊

錢櫃翁姓女經理移送北檢複訊 崩潰大哭：不會操作消防設備

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳宗憲告妨害名譽 館長陳之漢被起訴

聯合晚報 / 記者賴佩璇／台北報導

館長陳之漢時常發表時事評論，辛辣發言引發不少爭議，藝人吳宗憲不滿館長在直播辱罵他「舔共」等語，還酸他「人民幣真香」，甚至爆料他在外欠幾億元，提告「館長」涉妨害名譽罪。台北地檢署今依妨害名譽罪嫌起訴陳之漢。

2019年8月間，吳宗憲在YouTube頻道上發表看法，說網紅、直播主都是沒有素質、沒有經過培養。館長回擊：「反正他Ｘ的，今天出來混、網路上當一個紅人，都歸你管就對了，我不知道捏，地下藝人總統喔！」

檢方傳喚兩人於今年3月6日上午出庭，當天館長親自出庭，吳則委請律師代表。館長受訪表示，其實，不記得內容了，不過，檢察官提示的證據他都認，因為「男子漢做事嘛。」還說，「大家知道我的口頭禪嘛，臭幹喇譙。」至於是否願意向憲哥道歉或和解？他說，對方沒有提到這兩個問題，「要不要和解，要再協調。」

檢方另於4月8日傳喚吳宗憲出庭，他受訪表示，希望這件事情司法歸司法，並說「沒什麼就一個鳥事而已，人家罵我們，路上你隨便罵人家幹X娘當然就是要負擔一些，看能不能抓一點現金，我們來做一點好事，台灣現在需要我們大家互相幫忙，那如果他們比較有錢的，我們拿一點錢來做一點公益反而是比較好。」

館長 直播主 陳之漢

延伸閱讀

吳宗憲不滿受辱提告 「館長」遭起訴妨害名譽

大根放話告網友 吳宗憲酸「等你變巨根」

周揚青分手信毀羅志祥 吳宗憲「信裡怎沒提到我」

劉真過世3周 憲哥曝辛龍近況

相關新聞

母抱2月大女嬰4人命喪火窟 房東過失判賠1358萬

桃園市中壢區中山東路一棟老舊民宅4年前大火，造成郭姓男子的老婆、7歲女兒、4歲兒子，及剛出生2個月大女嬰共4人命喪火窟，...

總統教育獎得主清大資工女猝死 靈修師判賠父母180萬

曾獲總統教育獎的清大資工系女子莊靜潔4年前在靈修處猝死，檢方查出靈修老師鄭女和妹妹及曾姓友人對莊施以仁神術延誤就醫，依過...

館長PO全裸合成照遭控性騷擾 飆罵北市府：資質在哪？

「館長」陳之漢日前接獲北市府社會局函文，指稱被性騷擾申訴，27日委由律師出席調查會議，才知道3月9日PO出的全裸「大衛像...

離職警當起網路男蟲 兩女網友遭騙財騙色

57歲林姓男子曾任警察但離職20年，他因無業竟當起網路男蟲，在交友社團引誘女網友，自稱是現職警員且單身做人腳踏實地，卻因...

房仲下班騎車自摔怪超時工作 告店長涉嫌過失傷害

基隆市擔任房屋仲介的鐘姓男子，下班騎機車回家途中自摔，認為是因常超時工作，精神不濟造成，控告房仲公司楊姓店長涉嫌過失傷害...

台北市路邊搶車劫鈔3000萬 2搶匪重判7年多

男子王璟澄、林東賢尾隨替黃金業者運送現鈔的UBER女司機行搶，得手3000萬元，檢警先後逮獲2人，依結夥攜帶凶器強盜罪偵...

影／「騙扁小子」黃琪涉詐律師求輕判 說被愛情沖昏頭

以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪被控冒名借車、冒名租房子等，依詐欺、偽造文書罪起訴；台北地院今天開庭，黃琪作無...

酒後縱火害死兒子毀妻容 男子殺人罪起訴

新北市中和一名徐姓男子今年2月酒後與妻爭吵，一時衝動，竟縱火燒房子，結果因屋內堆放大量易燃物品，火勢一發不可收拾，造成兒...

吳宗憲告妨害名譽 館長陳之漢被起訴

「館長」陳之漢時常發表時事評論，辛辣發言引發不少爭議，藝人吳宗憲不滿館長在直播辱罵他「舔共」等語，還酸他「人民幣真香」，甚至爆料他在外欠幾億元，提告「館長」涉妨害名譽罪。台北地檢署今依妨害名譽罪嫌起訴陳之漢。

無醫師資格為254名病患微整型 被害人鼻子纖維化

未取得醫師資格的龔男，與友人合資ME美伊學診所，由同夥鄭女從大陸進貨低於市價的禁藥，蘇女擔任店長，龔涉嫌為254名病患看...

高雄桶屍案偵破！關鍵在男嫌的廂型車曝蹤

高雄橋頭桶屍案死者林姓婦人自從5年半以前失蹤，女兒不相信媽媽會無緣無故離家，才與父親向警方報案找母親。據了解，林婦經警方...

職棒假球案逃亡海外被逮 前台南議長吳健保要關10年

前台南縣議長吳健保因職棒假球簽賭案被判刑定讞，2014年發監執行前潛逃菲律賓，去年初在菲國落網，被刑事局押返結束4年半逃...

熱門新聞

太陽花攻占行政院案 二審逆轉魏揚今改判4月

錢櫃大火疑電池爆炸！工頭送北檢複訊 懊悔認「有充電」

林森錢櫃火警 王姓工頭以10萬元交保限制住居

高雄桶屍案偵破 一對男女為盤店衝突殺人棄屍

持大麻被逮 藝人謝和弦今送台北看守所勒戒

BMW轎車惡意逼車現形 警裁罰1.8萬元並吊扣牌照

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。