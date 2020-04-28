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館長PO全裸合成照遭控性騷擾 飆罵北市府：資質在哪？

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「館長」陳之漢日前接獲北市府社會局函文，指稱被性騷擾申訴，昨晚直播說忍了六天終於可以講，「我非常的不爽！」。圖／擷取自飆捍臉書
「館長」陳之漢日前接獲北市府社會局函文，指稱被性騷擾申訴，昨晚直播說忍了六天終於可以講，「我非常的不爽！」。圖／擷取自飆捍臉書

館長」陳之漢日前接獲北市府社會局函文，指稱被性騷擾申訴，27日委由律師出席調查會議，才知道3月9日PO出的全裸「大衛像」合成照被投訴，館長昨晚直播說忍了六天終於可以講，「我非常的不爽！」；對此，北市社會局表示，接獲檢舉就必須依法處理，調查期間須請兩造雙方出面說明，後續將由性騷擾防治委員會判斷案件是否成立。

館長上月在臉書PO出「大衛像」，雕像被粉絲變臉成館長的模樣，館長還自嘲「當年為了錢出賣自己，肉體寫真集被網友爆料」不料這張照片卻演變成導火線，遭人性騷擾申訴。

北市社會局4月14日來函通知，因收到性騷擾申訴，依性騷擾防治法第13、17條及行政程序法第39條，請他於27日下午出席性騷擾申訴調查小組會議。當下館長還不清楚發生什麼事，直到昨天委由律師出面，才知道是「大衛像」出事。

館長痛批北市府，「是非對錯你分不清楚了嗎？濫訴、濫告跟亂申訴你分不清楚嗎？你再來護航啊！」，館長也說，很多Youtube、網紅，有在一邊脫衣服一邊賣東西，難到他們都不猥褻？他還說「我PO當藝術照，這叫藝術照，我直接成案，直接被社會局叫去說明，那北市府你們的資質在哪裡？」館長也氣憤的說，為了一張公文，全公司連續三天徹查員工、模特兒、健身房教練、客人，搞得雞飛狗跳。

對此，北市社會局澄清，只要有人申訴性騷擾，除非有違「性騷擾防治準則」第12條要件，基本上就一定要處理。至於性騷擾是否成立，仍需進行調查，因此會由性騷擾防治委員會組成調查小組，對申訴人、被申訴人進行訪談，了解事發情境脈絡。

社會局也提到，法令規範兩個月內須完成調查，必要時得延長一個月。由於性騷擾防治是保密程序，案情不便透露，行政調查結束後，調查小組將提供調查報告至性騷擾防治委員會，會議中將採共識決，判定該案是否成立。

性騷擾 館長 北市

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