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職棒假球案逃亡海外被逮 前台南議長吳健保要關10年
前台南縣議長吳健保因職棒假球簽賭案被判刑定讞，2014年發監執行前潛逃菲律賓，去年初在菲國落網，被刑事局押返結束4年半逃亡生涯；吳健保犯詐欺、賭博、貪汙、妨害自由等8罪，檢方聲請定應執行刑，台南高分院裁定吳健保應執行10年徒刑，他不服提抗告，最高法院駁回確定。
吳健保犯職棒假球簽賭案，2014年8月13日被依恐嚇、詐欺罪，合併判刑5年5月，其中詐欺部分判3年2月不得易科罰金，但他未入監執行潛逃菲律賓，同年10月6日被新北地檢署發布通緝。刑事局掌握他的行蹤，請求菲律賓警方協緝，去年1月16日在菲國蘇比克灣區一處別墅查獲吳，他落網時獨自在屋內。
同年2月，吳健保被押解回台，他當時抱怨「司法不公」、「台灣的司法就是這個樣子」；吳健保共犯貪汙、詐欺、詐欺未遂、妨害自由、賭博等8罪，台南高分檢檢察官向法院聲請定應執行刑，台南高分院今年2月裁定應執行10年徒刑，吳健保不服提抗告，最高法院駁回抗告，吳健保確定要服刑10年。
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