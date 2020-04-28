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兩刑事小隊長被控洩密給北聮幫主 罪嫌不足不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北聯幫主「平哥」王際平涉及瑞傑房地產吸金案遭起訴，檢調偵辦期間，意外從王被查扣手機中，發現台北市刑大毒緝中心簡姓小隊長、內湖分局李姓小隊長曾用通訊軟體，傳送另起暴力案件的偵辦內容給王。警調移送偵辦，台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴簡、李等2人。

全案緣起於北檢檢察官詹騏瑋從一張檢舉信函中，查出藝名「碰碰阿峰」的吳勇峰舉辦講座吸金，詹發現吳投資失利，成功策動吳轉當汙點證人，進而追出瑞傑地產公司吸金全貌。

王際平被控設立瑞傑恆昇國際地產公司，找來台東市前市長陳建閣當負責人，另利用吳勇峰培訓本土劇演員「成潤」（本名陳伯偉）、酒店紅牌擔任講師，招攬客戶投資泰國不動產，吸金超過6億3千萬元；北檢今年2月依違反銀行法等罪起訴12人。

檢調偵辦該起吸金案時，從王際平扣案手機中發現，簡姓、李姓兩名員警曾在偵辦另案時與王有不當聯繫，涉嫌洩漏另案偵查秘密。台北市刑大主動調查後將兩警移送北檢偵辦。

今年4月7日，為釐清員警是否充當「無間道」洩密，檢方約談簡、李到案，訊後依洩密罪命兩人各5萬元交保。另以證人身分傳喚王際平到案，初步認定員警與王際平之間並無金錢往來的對價，王也否認請託警方打聽偵查內容，訊後請回。

檢方調查後，認為簡、李等2人確實洩漏偵查內容，但並非貪圖自身之利，也無從中獲利，且傷害、妨害自由兩偵查案件的嫌疑人均已到案，今依罪嫌不足，給予兩人不起訴處分。

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