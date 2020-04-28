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高雄桶屍案疑債務起殺機 檢警逮捕一對男女
高雄橋頭糖廠捷運站出口對面本月2日駭人的「桶屍案」，檢警追查死者林姓婦人6年前捲入盤讓的糾紛，經過鄰居指認，鎖定當時曾出入林女店面車牌，進而掌握疑似行凶者，不過由於一直沒有直接事證，直到昨天下午拘提吳姓、熊姓女子2人到案，警方初步警詢後，以殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵訊中。
橋頭地檢署證實2人被拘提到案，將於偵訊後再說明案情。
據了解，林姓婦人（61歲）結婚後家境不錯，卻選擇離家，也沒辦理離婚，多年前獨自到鳳山開設卡拉OK店，類似「歌友會」形式、沒有小姐陪侍坐檯，一段時間後她疑盤讓店面，不過原房東卻要收回房子，導致她收了10多萬費用卻還不出來，債主多次找上門。
檢警案發後追查，林婦的家屬2014年12月因聯繫不上她，報案失蹤，她卻從此沒有相關「足跡」，包括銀行帳戶沒有提存、健保卡無就醫紀錄、交通工具沒有相關違規，但警方透過訪查，林婦失蹤當下，鄰居有聽聞爭吵聲，還看見進出她店面的可疑車牌，由於也沒其他可能遇害原因，便從此著手偵辦。
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