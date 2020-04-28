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銅鑼灣店長潑漆案 高院撤銷原裁定提高交保金

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
前香港銅鑼灣書店長林榮基在台北中山區遭人潑漆。本報資料照
前香港銅鑼灣書店長林榮基在台北中山區遭人潑漆。本報資料照

前香港銅鑼灣書店長林榮基日前在台北市被人潑紅漆，警方南下高雄逮捕曾姓兄弟、鄭姓男子3名嫌犯，檢方複訊聲請羈押禁見，台北地方法裁定6000元至2萬元不等金額交保，檢方不服提抗告；台灣高等法院今天撤銷原裁定，自為裁定鄭9萬元交保、曾姓兄弟分別以5萬、7萬元交保，並不得對林榮基造成危害、恐嚇、騷擾、接觸或跟蹤，並每周3天到派出所報到確定。

高院裁定指出，3人犯行重大，雖然供述多有出入、避重就輕，且有刪除手機聯繫紀錄等滅證舉動，但是手機等證物都已經扣案，警方也還原相關紀錄，尚無足夠事證認為有勾串、滅證之虞。另外，3人均沒有類似前科，也供稱不會再以類似手法表達不滿，因此難認有反覆實施之虞。

裁定指出，3人雖和中國籍人士通聯，供稱不滿林榮基將在台灣開設銅鑼灣書店，而故意潑漆，但3人所涉罪名均非死刑、無期徒刑或最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，難認符合羈押要件。

林榮基21日上午在台北市中山區某咖啡廳吃早餐，卻被一名黑衣男子潑紅漆，事後報警處理；警方鎖定3名嫌犯涉案，分別負責潑漆、接應和把風，警方在高雄逮捕曾姓兄弟、鄭男3人，詢後依傷害、恐嚇罪嫌移送檢方偵辦。

檢方認為仍有共犯、證人尚未到案，有串滅證及反覆實施之虞，向法院聲押禁見3人；台北地院審理，認為3人沒有羈押必要，裁定曾姓兄弟各以6000元、1萬元交保，鄭以2萬元交保，3人一周到派出所報到3次；檢方不服，上周五提抗告。

林榮基去年4月流亡台灣，今年4月25日在台北捷運中山站旁開設「銅鑼灣書店」，開幕前卻傳出新北市3月時已另開幕1同商號書店，同行要求林更名，否則提告；未料，21日林榮基遭潑漆，又被網友嗆聲「搞死你」，案發後台灣銅鑼灣書店照常開幕。

林榮基

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