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323攻占行政院二審改判有罪 律師團：遺憾與失望

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
323攻占行政院案，一審無罪者二審改判有罪。民間司改會對此表示遺憾與失望。記者賴佩璇/攝影
323攻占行政院案，一審無罪者二審改判有罪。民間司改會對此表示遺憾與失望。記者賴佩璇/攝影

太陽花學運分子2014年3月23日攻占行政院，多人被檢方起訴，一審依妨害公務、毀損公物罪判11人有罪，另「黑色島國青年陣線」成員魏揚等人無罪；經上訴，台灣高等法院今判17人有罪，其中魏揚等6人從無罪逆轉改判有罪。民間司改會義務律師團表示，對宣判結果感到遺憾、失望，將討論是否上訴。

司改會指出，2017年4月，一審判決其中11人有罪，另外10人無罪。檢察官及被告上訴後，本案歷經律師團聲請審判長迴避失敗後，今年才又重新開始審理，卻在324甫滿六周年的此刻，只能再一次對司法感到失望。

今天這樣的判決結果，不但導致本案其中有8名被告，正式有罪定讞，連遭起訴「煽惑他人犯罪」原本無罪的被告，也都被改判，完全突顯了司法對於社會運動仍存留與人民為敵的威權遺毒。

司改會表示，本案的被告們，都是關心台灣民主法治的勇敢參與者，不該被歷史遺忘。宣判結果讓人十分遺憾與失望，律師團仍期盼，國家以司法打壓抗爭的手段，不要再出現。

針對本案仍能上訴部分，律師團再與當事人討論之後，將決定上訴與否。

司法 太陽花學運 魏揚

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