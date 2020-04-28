太陽花攻占行政院案 二審逆轉魏揚今改判4月

太陽花學運分子2014年3月23日攻占行政院，多人被檢方起訴，一審依妨害公務、毀損公物罪判11人有罪，各3月至5月不等徒刑，均可易科罰金，另「黑色島國青年陣線」成員魏揚等人無罪；案件上訴，台灣高等法院今宣判，共17人有罪，其中魏揚等6人從無罪逆轉改判有罪。魏揚被控煽惑他人犯罪，判刑4月。

高院撤銷原判決關於魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治被控煽惑他人犯罪無罪部分，改判有罪，其餘駁回。

其中魏揚、陳廷豪，因煽惑他人犯罪判4月，林建興、江昺崙判3月，劉敬文、柯廷諭、許順治判2月，均得易科罰金。許順治撤銷改判與上訴駁回部分，應執行5月刑，得易科罰金，以1千元折算1日。

2014年3月18日晚上，以大學生為主的反服貿群眾突破封鎖線，占領立法院，5天後行政院也被攻占，是政府遷台以來行政院首度遭大規模攻擊。檢方事後依煽惑他人犯罪、妨害公務、侵入住居等罪嫌，陸續起訴132人，行政院前院長林全上任後對126人撤告，但被撤告者中仍有21人涉非告訴乃論罪。

台北地院一審認為，李冠伶、許順治2人破壞拒馬，依毀損公物罪各判刑4月；黃茂吉反推行政院中央大樓大門，導致大門不堪使用，依毀損公物罪判刑5月；陳建斌、黃國陽、陳威丞、謝昇佑、吳崇道、劉建明、許哲榕和林唐聿因惡意阻攔衝撞員警、出言辱警，與警發生危險推擠，在員警維持路口淨空時襲警，甚至「蓋布袋」偷襲警察，8人分別判處三月至五月徒刑。

魏揚、陳廷豪、許立等8人被檢方起訴煽惑他人犯罪，一審認為他們或在臉書媒介散布不滿的言詞，或在群眾抗議運動中帶領群眾、提振士氣呼喊口號，並沒有煽惑他人犯罪的犯意，判決無罪。

檢方起訴指控王晟亦、郭修豪竊取濃煙逃生包、防毒面具，涉加重竊盜罪，一審認為他們並無將財物據為己有的犯意也判無罪。

案經上訴，高院審理期間，義務律師團認為合議庭「對當事人充滿敵意」，心證偏頗，曾聲請法官迴避，前年12月25日，審判長陳筱珮表示既然被告聲請法官迴避，再開下去大家也不服氣，說「祝福各位聖誕快樂」後即退庭；高院駁回聲請，最高法院也駁回抗告確定。

魏揚在高院審理時曾說，本案是因政權有不正當的作為，從2013年7月開始，許多民眾就開始關心服貿協議，訴求卻被忽略，還出現「半分忠」的狀況，政府施政備受質疑，為了阻止不義的事情發生，當時已經沒有其他方式可阻止服貿協議，才會包圍行政院；其餘被告也否認犯罪。

律師團曾舉台北地院去年判台北市警局應國賠太陽花111萬元案例，希望高院能審視相關判決，指行政院案是民眾自發性的和平集會，而警察卻使用國家暴力，魏揚等人在現場只是維持秩序，被以煽惑罪起訴並不公平。 2014年太陽花學運群眾攻占行政院，在警方面前拆掉行政院大門。 圖／聯合報系資料照片 2014年太陽花運動學生攻佔行政院，打破窗戶進入行政院大樓。圖/本報系資料照片