當詐騙車手酬勞1萬5被沒收 還被判刑1年4月
周姓男子因缺錢花用，加入詐欺集團當提款車手，被控於去年8月間，分別在台南市新營區銀行和超商自動櫃員禨，涉嫌提領被害人遭詐騙款項，事後獲得1萬5千元報酬，台南地院依周觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年4月，不法所得沒收，全案可上訴。
判決說，周去年8月10日，加入詐欺集團後，先由詐欺集團成員於同日晚間7點和8點，分別打電話給陳姓、蔡姓被害人，謊稱她兒子先前購物將條碼搞錯，造成訂購100筆訂單，得依指示到自動櫃員機操作才能取消訂單，被害人信以為真，共將8萬8千多元匯款到詐騙集團人頭帳戶。
周於去年8月10日晚間9點多，分別在台南市新營區銀行和超商自動櫃員禨，提領被害人遭詐騙款項，事後獲得1萬5千元報酬，案經陳及蔡女提告，檢警法辦起訴。
周犯後坦承涉案，法官審酌周不思以正當方法賺取所需，竟選擇加入詐欺集團擔任領款車手，收受轉交贓款與詐欺集團成員，使該詐欺集團成員以此方式坐領不法利益，考量和蔡姓被害人達成調解，另和陳姓被害人因路途遙遠且需上班而無法到院，因此尚未與陳達成調解等情形，量處其刑，犯罪不法所得沒收。
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