快訊

德國口罩強制令上路！不戴口罩最高罰32萬元

「德國啤酒」消失中？從啤酒節到小酒廠的倒閉海嘯

當詐騙車手酬勞1萬5被沒收 還被判刑1年4月

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
周姓男子被控當詐騙集團車手，獲得1萬5千元報酬，台南地院依周觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年4月。圖/本報資料照片
周姓男子被控當詐騙集團車手，獲得1萬5千元報酬，台南地院依周觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年4月。圖/本報資料照片

周姓男子因缺錢花用，加入詐欺集團當提款車手，被控於去年8月間，分別在台南市新營區銀行和超商自動櫃員禨，涉嫌提領被害人遭詐騙款項，事後獲得1萬5千元報酬，台南地院依周觸犯詐欺取財罪，判處徒刑1年4月，不法所得沒收，全案可上訴。

判決說，周去年8月10日，加入詐欺集團後，先由詐欺集團成員於同日晚間7點和8點，分別打電話給陳姓、蔡姓被害人，謊稱她兒子先前購物將條碼搞錯，造成訂購100筆訂單，得依指示到自動櫃員機操作才能取消訂單，被害人信以為真，共將8萬8千多元匯款到詐騙集團人頭帳戶。

周於去年8月10日晚間9點多，分別在台南市新營區銀行和超商自動櫃員禨，提領被害人遭詐騙款項，事後獲得1萬5千元報酬，案經陳及蔡女提告，檢警法辦起訴。 

周犯後坦承涉案，法官審酌周不思以正當方法賺取所需，竟選擇加入詐欺集團擔任領款車手，收受轉交贓款與詐欺集團成員，使該詐欺集團成員以此方式坐領不法利益，考量和蔡姓被害人達成調解，另和陳姓被害人因路途遙遠且需上班而無法到院，因此尚未與陳達成調解等情形，量處其刑，犯罪不法所得沒收。

詐欺 詐騙集團 車手

延伸閱讀

日本人迴避ATM 擔憂現金留有病毒

兩男持刀行搶桃園大溪服裝店得手3千元 被逮稱缺錢花用

詐欺車手認了提領贓款 檢察官卻不起訴是這原因

車手自白認了提領贓款 法官因一關鍵證據判他無罪

相關新聞

恐怖情人 抄經示懺悔 法官不信

曾姓男子不滿讀高中女友提分手，涉到她家樓下守候，持西瓜刀猛砍廿五刀，導致少女頭骨骨折、手指斷裂重傷。曾審理時稱有精神疾病，法官不採信，依成年人故意對少年犯殺人未遂罪判刑十二年。可上訴。

宣告死亡22年 遇攔查復活

基隆市六十三歲郭姓男子廿九年前與家人吵架後離家出走，從此失聯，家人報案協尋沒有下文，基隆地院廿二年前宣告郭男死亡；郭後來流浪到桃園打工和抓魚餌維生，昨天深夜騎車外出被警方攔查，員警發現「死亡註銷身分」嚇了一跳；警詢時郭男說很想恢復身分，警方已函請戶政所，設法協助郭男。

法律櫥窗／遇天坑提國賠 當下要保全證據

在馬路遇上「天坑」慘摔，車輛毀損、人受傷氣得想找國家討公道，提國賠卻碰壁，曾為高雄地檢署主任檢察官的律師高峯祈說，向市府聲請國賠不一定要請律師，重點是事發當下要「保全證據」，一定要報警、警方到場前勿移動現場，且國賠時效為2年，別讓權利睡著。

林益世假釋獲准今簽到遲到 警方依規定通知高等法院

行政院前秘書長林益世因財產不明罪被判刑入獄，他申請假釋獲准後，上周一晚間9點45分左右首次進入鳳山老家附近派出所簽到。今...

車禍影響肢體活動與升遷 警專生求償獲賠45萬

警專一名馮姓學生前年6月在新北市蘆洲發生車禍，事發後，他興訟主張自己右手背3度燙傷，治療後，仍無法靈活活動，勢必影響他持...

任意將郵局帳戶交給擄鴿集團使用 男子被依幫助犯判刑

張姓男子被控於2年多前，涉嫌將郵局存摺交給擄鴿勒索集團成員使用，集團成員擄獲住柯姓被害人2隻鴿子後，恐嚇柯交出4萬元，柯...

熱門新聞

KTV有合格警報器為何要關？消防員點出一關鍵

錢櫃大火疑電池爆炸！工頭送北檢複訊 懊悔認「有充電」

林森錢櫃火警 王姓工頭以10萬元交保限制住居

影／工頭持測距儀進錢櫃儲藏室 疑似彎腰充電

持大麻被逮 藝人謝和弦今送台北看守所勒戒

廣播、消防設備全關 錢櫃內誰關了逃生機會？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。