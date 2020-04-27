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民間團體呼籲參審陪審制併行 司法院：不可行

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
司法院。圖／聯合報系資料照片
司法院。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今日及周三、周四接連三天審查「國民參與刑事審判法草案」。民間司改會等民間團體今開記者會，認為民進黨全面封殺「陪審制」為司法院護航，呼籲應將「陪審制」與「二制併行」提案與司法院「國民參與刑事審判法」草案併案審查。司法院澄清，從未和民間團體就陪審制與參審制併行達成共識，「國民法官制」才能確保司改穩健上路。

司法院澄清指出，司改會、台灣陪審團協會等團體今發布新聞指稱司法院去年初與民間團體「就陪審制與參審制一起進行為期6年的試行達成共識，並具體擬訂二制併行草案」一事，絕非事實。司法院表示，司法院從未和民間團體就此達成共識，去年2月也已發新聞稿澄清，今年4月23日也在司法及法制委員會公聽會公開說明。

司法院說，推動國民參與刑事審判制度過程中，為廣泛蒐集傾聽各界聲音，因應立法審議過程中各種建議與主張，司法院去年初與司改會及陪審團協會代表協商，會中對於是否在原有兩院會銜版草案的架構下，參考陪審制元素另行增訂等相關議題，進行溝通與討論，姑不論司改會與陪審團協會就評決不能(hung jury)的解決方式，內部已無所謂共識，何來司法院與民間團體「達成共識」之有？何況法務部代表加入協商後，三方歧見更多，協商結果分歧，並無共識，對於民間團體指摘司法院「欠缺誠信違背承諾」，深感遺憾。

司法院指出，國民參審制是台灣司法改革的重大變革，制度穩健起步才是確保未來推動成功的不二法門，且國民法官制度符合台灣國情及法制，陪審制則與國情、法制不合，唯恐水土不服，且若兩制併行，因二種制度與相關配套都不相同，例如多人共犯一罪之情形，有人選陪審，有人選參審，將無法運作，且相同罪名，卻出現不同審理、上訴制度，更違反平等原則，必然造成窒礙。

司法院表示，實務上審、檢、辯法曹三方要熟稔包括現行專由職業法官審判在內的二種訴訟制度，已需經過相當時日的熟悉與培訓，何況不具法律專業的素人法官也需要學習相關知識，假如貿然採取參審、陪審兩制併行，也會讓國民法官無所適從，將大幅增加推動國民參與刑事審判制度的風險，司法院認為不可行。

司法院 國民法官 法制委員會

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