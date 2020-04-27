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車禍影響肢體活動與升遷 警專生求償獲賠45萬
警專一名馮姓學生前年6月在新北市蘆洲發生車禍，事發後，他興訟主張自己右手背3度燙傷，治療後，仍無法靈活活動，勢必影響他持槍執勤，仕途升遷都受牽連，最後連同醫藥費、精神撫慰金和看護等費用，共求償90萬餘元，但新北地院調查認定他須為車禍負一半責任，扣除強制險和對方已賠償的6萬元後，只能請求31萬餘元賠償。
判決指出，馮生是騎車與黃姓男子駕駛的汽車在蘆洲永樂街巷道口發生車禍，除了右手背燙傷，還有左肩2度灼傷、顱內出血和顱骨骨折等情。事發後，黃男被檢方起訴過失傷害，馮生也提出民事求償。
馮生主張自己因車禍受傷，機車也受損，勞動力也受損，連同精神撫慰金，損失總共92萬餘元，扣除強制險和調解時的6萬元，黃男應該再賠償他78萬餘元；審理時，黃男不爭執醫療費、勞動力減損和精神撫慰金，但強調機車車主並非馮生，應無求償權利。此外，整起車禍馮生也有過失責任。
法院調查，馮生畢業後確實從警，且慣用右手，檢視其傷勢，難認勞動能力沒受影響，而黃男也不爭執，因此機車財損的求償後，認為其損失為90萬餘元。不過，馮生當時是行駛在支線道路，其行經路口時，應暫停讓主要幹道車輛先行，但他疏於注意，才與人發生車禍。
法院認為，馮生應為車禍負起二分之一的過失責任，因此90萬餘元賠償金減半後，再減去強制險和黃男已付的賠償金，只能在請求31萬餘元。
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