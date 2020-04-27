審查國民法官草案 立委指這2款條文恐有歧視疑慮

立法院司法及法制委員會今併案審查國民參與刑事審判法草案，司法院秘書長林輝煌、法務部政務次長蔡碧仲列席；針對國民法官年齡限制，雙方討論後並無共識，另立委指出草案第13條第11款、第14條第13款有歧視身心障礙及語言之虞，最終決定刪除該款條文。

關於國民法官年齡限制，草案條文規定年滿23歲才有選任國民法官的資格；立委吳玉琴指出，雖是參考公職人員選舉罷免法規定設定為23歲，但在台灣年滿18歲的民眾須負完全刑事責任，外界也呼籲擁有投票權的年齡應降至18歲；立委邱顯智也認為立法要一次到位。

林輝煌回應，草案關於國民法官年齡的規定，是參考公職人員選舉罷免法規定，且外界也認為法官過於年輕而有批評，下修國民法官年齡，恐有疑慮，因此規定為23歲；雙方討論後沒有共識，最後保留。

針對草案第13條第11款規定，有事實足認身心障礙而不能勝任其職務，不得被選任為國民法官、備位國民法官；多位立委認為會有歧視、違反國際公約的問題，委員會最終決議刪除第13條第11款條文。

另外，草案條文第14條第13款規定，不具聽說國語能力之人員，不得被選任為國民法官、備位國民法官；立委劉世芳認為，該款規定意義不明，且是否應納入新住民，若新住民國語能力聽說流利，是否可以當國民法官？

立委邱顯智則認為，該款規定是指民眾國語聽說能力要到什麼程度，且台灣並非單一語系的國家，依據國家語言發展法規定，「國語」是指台灣各固有族群使用的自然語言及台灣手語，若草案如此規定，會回到過去歧視客家話、河洛話的年代；立委吳玉琴也認為，第13款確實有爭議，會回到以前排斥、不尊重其他語言。

林輝煌解釋，依照法院組織法第97條規定「法院為審判時，應用國語」，而國民法官就是法官，因此國民參與刑事審判法草案第14條第13款才規定須具聽說國語能力；委員會也決議刪除第14條第13款條文。