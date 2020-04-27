繼承遺產欠錢不還 七旬老翁到小舅子家門前燒車吃官司

台中市七旬楊姓老翁是曾姓男子的姐夫，楊因父親在1971年時，有陸續借款給曾父，曾父有欠楊父240萬元的債務，曾父死後，曾繼承遺產，楊多次向曾索討借款未果，楊心生不滿，涉嫌在去年6月機，在加油站購買汽油後，前往曾的住處騎樓縱火，造成曾妻的轎車、機車起火燃燒，警消獲報後，根據監視器循線帶回楊，台中地院審結，將楊依公共危險罪，判刑1年4月，可上訴。

判決書指出，楊姓老翁（73歲）是曾姓男子的姐夫，楊認為父親從1971年開始，陸續借款給曾父，當時因有信賴關係，沒有簽立書面借據，僅約定以金價計算，經換算後，曾父尚欠楊父240萬元，曾父過世後，曾繼承遺產，楊認為小舅子有資力可以還錢，多次向曾催討借款，未料都未獲得回應。

楊心生不滿，去年6月10日晚間10時許，他駕駛兒子的轎車，拿寶特瓶前往加油站購買200元的汽油後，先將轎車停在西區永成街附近空地，並以黑色紙板遮掩車牌，隨後再將車開到西區民興街、南屯路一帶停車後，手持裝有汽油的寶特瓶，徒步走到小舅子住處的騎樓，並將寶特瓶點火後，丟置到小舅子配偶名下的轎車、機車，造成延燒，楊犯案後逃逸。

警、消獲報到場滅火，並根據監視器循線帶回楊，全案依公共危險罪移送法辦。台中地院審結，認定楊犯行明確，依公共危險罪，判刑1年4月，全案可上訴。