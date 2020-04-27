快訊

保養品廠商開第一槍！愷樂捲「豬揚情變」重傷丟代言

國內首見「三採陰出院又復陽」病例 再回到醫院隔離

繼承遺產欠錢不還 七旬老翁到小舅子家門前燒車吃官司

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市楊姓老翁因債務糾紛，涉嫌在去年6月間前往西區丟擲汽油瓶縱火，台中地院依法判他1年4月徒刑。圖／報系資料照
台中市楊姓老翁因債務糾紛，涉嫌在去年6月間前往西區丟擲汽油瓶縱火，台中地院依法判他1年4月徒刑。圖／報系資料照

台中市七旬楊姓老翁是曾姓男子的姐夫，楊因父親在1971年時，有陸續借款給曾父，曾父有欠楊父240萬元的債務，曾父死後，曾繼承遺產，楊多次向曾索討借款未果，楊心生不滿，涉嫌在去年6月機，在加油站購買汽油後，前往曾的住處騎樓縱火，造成曾妻的轎車、機車起火燃燒，警消獲報後，根據監視器循線帶回楊，台中地院審結，將楊依公共危險罪，判刑1年4月，可上訴。

判決書指出，楊姓老翁（73歲）是曾姓男子的姐夫，楊認為父親從1971年開始，陸續借款給曾父，當時因有信賴關係，沒有簽立書面借據，僅約定以金價計算，經換算後，曾父尚欠楊父240萬元，曾父過世後，曾繼承遺產，楊認為小舅子有資力可以還錢，多次向曾催討借款，未料都未獲得回應。

楊心生不滿，去年6月10日晚間10時許，他駕駛兒子的轎車，拿寶特瓶前往加油站購買200元的汽油後，先將轎車停在西區永成街附近空地，並以黑色紙板遮掩車牌，隨後再將車開到西區民興街、南屯路一帶停車後，手持裝有汽油的寶特瓶，徒步走到小舅子住處的騎樓，並將寶特瓶點火後，丟置到小舅子配偶名下的轎車、機車，造成延燒，楊犯案後逃逸。

警、消獲報到場滅火，並根據監視器循線帶回楊，全案依公共危險罪移送法辦。台中地院審結，認定楊犯行明確，依公共危險罪，判刑1年4月，全案可上訴。

加油站 老翁 遺產

延伸閱讀

雲林男子疑投農保不成 提汽油潑灑農會門口抗議

影／開轎車門曳引車刷過去 門被扯掉車主嚇傻了

影／轎車疑閃機車失控 30多公尺一路撞苗市街頭一團亂

20年新低！新冠疫情影響石油需求 汽油明起調降0.9元

相關新聞

任意將郵局帳戶交給擄鴿集團使用 男子被依幫助犯判刑

張姓男子被控於2年多前，涉嫌將郵局存摺交給擄鴿勒索集團成員使用，集團成員擄獲住柯姓被害人2隻鴿子後，恐嚇柯交出4萬元，柯...

車主沒違規沒責任 法官撤銷罰單

台中市陳姓男子借用母親的證件買車，陳母收到闖路檢點拒絕酒測路檢罰款九萬元、吊銷駕照的罰單，輾轉懷疑是陳的友人馬姓男子所犯；陳將馬的駕照提供給台中市交通事件裁決處歸責，但馬否認涉案，裁決處仍開罰陳母。法院調查發現，陳母是殘障人士也不會開車，撤銷罰單。

巧新前總座涉內線交易 二審仍緩刑

鍛造輪圈供應商巧新公司前總經理石呈澤，三年前請辭跳槽同業健信公司，涉趁機脫手巧新股票、買進及賣出健信股票，賺一千八百多萬，他與郭姓女友一審被依內線交易罪分判兩年、一年半徒刑，都宣告緩刑；檢方上訴，高雄高分院維持原判，仍可上訴。

鄰居的狗叫到他睡不著 雷射筆反制害對方也失眠判罰鍰

基隆市林姓男子不滿陳姓鄰居養的狗，多次叫到他無法入睡，向陳反映未改善，使用雷射筆轉移狗的注意力，結果造成陳妻焦慮合併失眠...

涉內線賺1800萬 汽車頂級輪圈商總座跳槽還挖走40人

知名鍛造輪圈的供應商巧新公司3年前驚爆高層內鬥，總經理石呈澤憤而請辭並跳槽健信公司，更涉趁相關重大消息未曝光之際，大量脫...

借車給朋友吃9萬罰單 法官撤銷罰單：無責任不罰

台中市邱姓女子是殘障人士，將證件借給兒子買車登記，邱女兒子在去年4月間將車借給朋友，事後卻收到拒絕臨檢、逆向行駛的罰單，...

他假賣「天堂M 」道具詐8千 因這手法必須入獄

高雄雷姓男子前年涉謊稱出售遊戲「天堂M 」的道具「藍鑽」，詐三玩家共8000元。法官認定其中二名賣家主動表示欲購買，雷透...

制止鄰座女機內脫鞋遭嗆 大叔爆罵「你嘴吃屎才臭」

台中市鍾姓男子在去年8月間從上海浦東機場搭華航班機返台，途中因不滿隔一走道的鄰座李姓女乘客，在機艙內脫鞋，鍾不滿出言制止...

被欠錢不還該怎麼辦？律師教如何預防及蒐集證據

被欠錢不還該怎麼辦，談錢雖然傷感情，但對方始終不還錢，還是要採取法律行動來保障自己權益，讓律師來教導大家，被欠錢不還能採...

發生車禍不等警來 甩掉對方手離去被判刑2月

台中市賴姓男子在去年8月間開車行經東區時，與張姓男子的轎車發生擦撞，雙方都沒有受傷，未料兩人察看轎車受損狀況後，賴認為受...

七旬老翁酒駕關3月罰3萬不怕 再度酒駕被抓這次關5月

台中市七旬莊姓老翁在去年間因酒駕上路遭警查獲，台中地院判刑3月、併科3萬罰款確定，莊在去年底執行完畢，未料莊不知悔改，今...

他們說台中要封城？ 蔡其昌和張廖萬堅告網友造謠

台中市府昨天舉行擴大管制超前部署兵棋推演，引起熱烈討論，民代也提出看法，臉書有人說「蔡其昌和張廖萬堅說要封城了，真的嗎？...

熱門新聞

竹科工程師命喪錢櫃 打電話回家痛哭訣別：逃不出來

錢櫃起火點在儲藏室 他開門短短一秒 排除電梯工程惹禍

錢櫃大火若你在現場？ 消防專家指出活命三步驟

被高中女甩還想性交 醋男當街狠砍25刀害她斷指命危

錢櫃大火 4男1女罹難名單出爐

錢櫃唯一正職員工命喪火場 妻崩潰：不該邊施工邊營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。