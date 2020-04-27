當好友遺囑執行人卻挨告 前大法官無罪確定

前大法官徐璧湖被已故女法官張仁淑的兒子陳怡之自訴變造遺囑，並在張死後用張的提款卡領錢，涉嫌偽造文書，一、二均判徐璧湖無罪，最高法院駁回上訴，全案確定。

徐璧湖是司法官第11期結業，2003年以最高法院法官身分獲前總統陳水扁提名為大法官；2016年政黨再輪替，總統蔡英文提名新任大法官前，徐璧湖是大法官審薦五人小組之一，在法界地位崇隆。

張仁淑是司法官第2期結業，資歷比徐璧湖深；1992年，張仁淑代表全國女法官向內政部登記成立「中華民國女法官協會」，任首屆理事長。2015年女法官協會辦大會，張仁淑以90高齡現身會場，隔年過世；法界人士指徐、張兩人過去交情非常好。

徐璧湖在法院開庭時指出，張仁淑2015年11月9日製作遺囑，邀她去家裡簽字，簽字後也有將遺囑交給張仁淑的繼承人；她與另名執行人、張仁淑的楊姓姪女持卡領錢「是根據遺囑辦事」。

一審認為，張仁淑的遺囑沒有經過加工變造，均是張的筆跡，徐璧湖、楊姓姪女有權提款，並依照遺囑辦事，判徐、楊無罪；二審駁回上訴，仍維持判2人無罪，最高法院駁回上訴，徐璧湖、楊女無罪確定。