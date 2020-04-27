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錢櫃大火釀5死 蔡碧仲：嚴格究責還被害人公道
台北市林森北路錢櫃KTV昨發生大火，造成5死悲劇；法務部政務次長蔡碧仲今受訪指出，檢察官已第一時間調查事故，一定嚴格究責還被害人公道。
蔡碧仲上午至立法院司法及法制委員會，會前被問及錢櫃大火的意見，他說，偵查機關檢察官第一時間就啟動人力去調查這件不幸的事故，用非常嚴肅的態度來面對，一定嚴格究責，來還死傷被害人公道，確保公共安全的維護。
錢櫃大火造成54人送醫，其中5人死亡、1人命危，檢警昨介入調查，發現區域廣播系統疑似「長期關閉」，台北地檢署凌晨命錢櫃3名幹部各以25萬元交保，其餘包商、工人均請回。
立法院司法及法制委員會今上午併案審查司法院、行政院函請審議「國民參與刑事審判法草案」等案，除司法院秘書長林輝煌參與外，法務部政務次長蔡碧仲也與會，他對於錢櫃大火一案指出，發生那麼多人民死傷事故非常痛心，也表示會用非常嚴肅的態度面對，第一時間已啟動人力調查，確保維護公安，並還被害人公道。
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