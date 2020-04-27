快訊

中職／索沙故意觸身球竟未受罰 莫忘法律野球

《方方日記》中國混戰：武漢封城紀實引爆「愛國批鬥」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任意將郵局帳戶交給擄鴿集團使用 男子被依幫助犯判刑

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
張姓男子涉嫌將郵局存摺交給擄鴿勒索集團成員使用，台南地院法官依恐嚇取財未遂罪幫助犯，判處張徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。圖/本報資料照片
張姓男子涉嫌將郵局存摺交給擄鴿勒索集團成員使用，台南地院法官依恐嚇取財未遂罪幫助犯，判處張徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。圖/本報資料照片

張姓男子被控於2年多前，涉嫌將郵局存摺交給擄鴿勒索集團成員使用，集團成員擄獲住柯姓被害人2隻鴿子後，恐嚇柯交出4萬元，柯僅匯出1元至張帳戶。台南地院法官認為，張恣意將金融帳戶交付他人使用，使擄鴿勒索集團得以逃避犯罪查緝，但無證據證明張有參與恐嚇取財，依恐嚇取財未遂罪幫助犯，判處張徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

判決說，張（23歲）2018年4月間某日，在不詳地點將他申請郵局帳戶存摺、金融卡、密碼、印章等物，交給姓名年籍都不詳擄鴿勒索集團成員，經成員轉交該集團成員用為犯罪工具。擄鴿勒索集團其他成員，先於同年6月5日中午12點58分，在不詳地點，擄獲住在麻豆區柯姓男被害人所有鴿子2隻。

擄鴿勒索集團再責由其他詐騙集團成員，持用未滿18歲少年（少年法庭裁定保護管束） 提供行動電話，同年6月5日12點58分起，多次聯繫柯並恫稱，手中有你2隻鴿子，每隻需交付贖金2萬元，並將贖金匯入張郵局帳戶勒索，但柯並未心生恐懼，反於同日下午2點44分，至銀行操作自動櫃員禨，匯款1元至張帳戶內，為檢警法辦、起訴。

法官審酌，張於法院坦承犯行，態度尚可，去年3月26日發生車禍，受有腦部外傷併顱內出血，經手術治療，生命跡象穩定、意識清楚但長期記憶永久受損，生活無法自理，需輪椅輔助等情形，量處其刑。

恐嚇 郵局 詐騙集團

延伸閱讀

天道盟太陽會成員恐嚇取財 刑事局逮7嫌送辦

惡劣！疑用吹箭驅趕窗前鴿 細針貫穿鳥頸看了好痛

性侵拍裸照勒索 取贖慘遭圍毆

鴿子擾天線網友從淘寶買「老鷹」 一個月後全都飛進隔離屋

相關新聞

任意將郵局帳戶交給擄鴿集團使用 男子被依幫助犯判刑

張姓男子被控於2年多前，涉嫌將郵局存摺交給擄鴿勒索集團成員使用，集團成員擄獲住柯姓被害人2隻鴿子後，恐嚇柯交出4萬元，柯...

車主沒違規沒責任 法官撤銷罰單

台中市陳姓男子借用母親的證件買車，陳母收到闖路檢點拒絕酒測路檢罰款九萬元、吊銷駕照的罰單，輾轉懷疑是陳的友人馬姓男子所犯；陳將馬的駕照提供給台中市交通事件裁決處歸責，但馬否認涉案，裁決處仍開罰陳母。法院調查發現，陳母是殘障人士也不會開車，撤銷罰單。

巧新前總座涉內線交易 二審仍緩刑

鍛造輪圈供應商巧新公司前總經理石呈澤，三年前請辭跳槽同業健信公司，涉趁機脫手巧新股票、買進及賣出健信股票，賺一千八百多萬，他與郭姓女友一審被依內線交易罪分判兩年、一年半徒刑，都宣告緩刑；檢方上訴，高雄高分院維持原判，仍可上訴。

鄰居的狗叫到他睡不著 雷射筆反制害對方也失眠判罰鍰

基隆市林姓男子不滿陳姓鄰居養的狗，多次叫到他無法入睡，向陳反映未改善，使用雷射筆轉移狗的注意力，結果造成陳妻焦慮合併失眠...

涉內線賺1800萬 汽車頂級輪圈商總座跳槽還挖走40人

知名鍛造輪圈的供應商巧新公司3年前驚爆高層內鬥，總經理石呈澤憤而請辭並跳槽健信公司，更涉趁相關重大消息未曝光之際，大量脫...

借車給朋友吃9萬罰單 法官撤銷罰單：無責任不罰

台中市邱姓女子是殘障人士，將證件借給兒子買車登記，邱女兒子在去年4月間將車借給朋友，事後卻收到拒絕臨檢、逆向行駛的罰單，...

他假賣「天堂M 」道具詐8千 因這手法必須入獄

高雄雷姓男子前年涉謊稱出售遊戲「天堂M 」的道具「藍鑽」，詐三玩家共8000元。法官認定其中二名賣家主動表示欲購買，雷透...

制止鄰座女機內脫鞋遭嗆 大叔爆罵「你嘴吃屎才臭」

台中市鍾姓男子在去年8月間從上海浦東機場搭華航班機返台，途中因不滿隔一走道的鄰座李姓女乘客，在機艙內脫鞋，鍾不滿出言制止...

被欠錢不還該怎麼辦？律師教如何預防及蒐集證據

被欠錢不還該怎麼辦，談錢雖然傷感情，但對方始終不還錢，還是要採取法律行動來保障自己權益，讓律師來教導大家，被欠錢不還能採...

發生車禍不等警來 甩掉對方手離去被判刑2月

台中市賴姓男子在去年8月間開車行經東區時，與張姓男子的轎車發生擦撞，雙方都沒有受傷，未料兩人察看轎車受損狀況後，賴認為受...

七旬老翁酒駕關3月罰3萬不怕 再度酒駕被抓這次關5月

台中市七旬莊姓老翁在去年間因酒駕上路遭警查獲，台中地院判刑3月、併科3萬罰款確定，莊在去年底執行完畢，未料莊不知悔改，今...

他們說台中要封城？ 蔡其昌和張廖萬堅告網友造謠

台中市府昨天舉行擴大管制超前部署兵棋推演，引起熱烈討論，民代也提出看法，臉書有人說「蔡其昌和張廖萬堅說要封城了，真的嗎？...

熱門新聞

不斷更新／錢櫃失火唯一女罹難者 家人痛哭：她今天生日卻喪生KTV

竹科工程師命喪錢櫃 打電話回家痛哭訣別：逃不出來

林森錢櫃大火 急診醫師：躲包廂別亂竄

影／消防隊長公布5項消防設備全關 錢櫃聲明：配合調查絕不卸責

錢櫃大火 4男1女罹難名單出爐

錢櫃唯一正職員工命喪火場 妻崩潰：不該邊施工邊營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。