任意將郵局帳戶交給擄鴿集團使用 男子被依幫助犯判刑

張姓男子被控於2年多前，涉嫌將郵局存摺交給擄鴿勒索集團成員使用，集團成員擄獲住柯姓被害人2隻鴿子後，恐嚇柯交出4萬元，柯僅匯出1元至張帳戶。台南地院法官認為，張恣意將金融帳戶交付他人使用，使擄鴿勒索集團得以逃避犯罪查緝，但無證據證明張有參與恐嚇取財，依恐嚇取財未遂罪幫助犯，判處張徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

判決說，張（23歲）2018年4月間某日，在不詳地點將他申請郵局帳戶存摺、金融卡、密碼、印章等物，交給姓名年籍都不詳擄鴿勒索集團成員，經成員轉交該集團成員用為犯罪工具。擄鴿勒索集團其他成員，先於同年6月5日中午12點58分，在不詳地點，擄獲住在麻豆區柯姓男被害人所有鴿子2隻。

擄鴿勒索集團再責由其他詐騙集團成員，持用未滿18歲少年（少年法庭裁定保護管束） 提供行動電話，同年6月5日12點58分起，多次聯繫柯並恫稱，手中有你2隻鴿子，每隻需交付贖金2萬元，並將贖金匯入張郵局帳戶勒索，但柯並未心生恐懼，反於同日下午2點44分，至銀行操作自動櫃員禨，匯款1元至張帳戶內，為檢警法辦、起訴。

法官審酌，張於法院坦承犯行，態度尚可，去年3月26日發生車禍，受有腦部外傷併顱內出血，經手術治療，生命跡象穩定、意識清楚但長期記憶永久受損，生活無法自理，需輪椅輔助等情形，量處其刑。