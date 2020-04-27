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被高中女甩還想性交 醋男當街狠砍25刀害她斷指命危

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
曾姓男子去年涉當街持西瓜刀，狠砍就讀高中的前女友楊女，害她命危。記者林伯驊／翻攝
曾姓男子去年涉當街持西瓜刀，狠砍就讀高中的前女友楊女，害她命危。記者林伯驊／翻攝

高雄曾姓男子去年9月遭讀高中的女友楊姓少女提分手，還要求發生性行為再被拒絕，竟涉到她家住處樓下守候，持西瓜刀猛砍25刀，導致少女頭骨骨折、左手2指斷裂等重傷命危，幸好急救撿回一命。曾審理時辯稱有精神疾病，不過經鑑定他犯案當下根本沒受疾病影響，高雄地院依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，重判12年，可上訴。

合議庭痛批，曾姓男子未理性處理分手，卻心存嫉恨而挾怨報復，預謀持刀揮砍，讓原本就讀表演藝術科的少女，部分手指遭截肢、右手大拇指永遠無法伸直，更需長期復健，縱使他稱有在監所抄寫金剛經，來迴向給楊女，仍不能當作已經有悔意。

判決指出，曾姓男子（23歲）去年4月底跟楊姓少女交往，但後來遭楊女提分手且拒再約會，他懷疑她另結新歡心生不滿；9月7日傍晚近6點，曾竟騎車到楊女住處外面守候，一看見楊女走路返家，隨即就從機車置物箱拿出西瓜刀，衝上前猛劈砍楊女的頭、頸及背部等，一旁的楊女姑姑還丟安全帽制止，直到陳姓路人上前飛踢曾，才終於停手，總計至少砍了25刀。

楊女當場重傷倒地，被消防隊送醫急救，但她頭、頸、背、右肩、左手肘、左膝多處有深撕裂傷，造成頭骨骨折，左手第3、4指截斷，第5指及右尺骨開放性骨折，併多條伸肌肌腱斷裂、後骨間神經斷裂，因此出血性休克，一度傳出病危，幸好緊急動手術救回一命。

楊女住院情況逐漸好轉後，接受偵訊表示，是她向曾姓男子提出分手，沒想到案發前曾還向她要求發生性行為，但被她以兩人已分手拒絕，曾惱羞成怒，指責她有跟其他男生約會。

曾姓男子行凶後也沒想對血流如注的楊女急救，僅站著旁觀被路人圍住，警方趕抵逮捕他，不過他應訊時，辯稱無意要殺人。

合議庭勘驗監視器畫面，發現他當時見到楊女後，隨即舉刀朝頭臉揮砍數刀，楊女雖一路閃避，他仍追上前去持續舉刀劈砍、甚至拉住楊女不讓逃脫；直到楊女不支倒地，他還持續彎腰朝地上揮砍數10刀，都未罷手，直至陳姓路上從對街衝來飛踢，他才停手；光從畫面就算出至少揮砍25刀，且傷可見骨、集中致命部位。

曾姓男子還辯自己本身具強迫症、適應障礙、焦慮症、注意力不集中症候群等精神疾病，但經醫院鑑定，只有「會出現精神或行為不穩定」，合議庭認為他的行徑根本都經過思考謀慮，不採信說詞。

曾姓男子（右）行凶後當場被警方逮捕。記者林伯驊／翻攝
曾姓男子（右）行凶後當場被警方逮捕。記者林伯驊／翻攝
曾姓男子去年9月涉用西瓜刀狠砍楊姓女高中生25刀。記者林伯驊／翻攝
曾姓男子去年9月涉用西瓜刀狠砍楊姓女高中生25刀。記者林伯驊／翻攝

骨折 殺人 性行為

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