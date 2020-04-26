涉內線賺1800萬 汽車頂級輪圈商總座跳槽還挖走40人

知名鍛造輪圈的供應商巧新公司3年前驚爆高層內鬥，總經理石呈澤憤而請辭並跳槽健信公司，更涉趁相關重大消息未曝光之際，大量脫手巧新的股票，並與郭姓女友多次買進、賣出健信股票大賺1800多萬，全案一審依內線交易罪判石2年、郭女1年半，都宣告緩刑。檢方上訴批石挖走巧新40多人，素行難認良好，二審仍維持原判，可上訴。

判決指出，石呈澤（57歲）原任職雲林縣的巧新科技公司，2006年升任巧新總經理，在金融海嘯期間帶領巧新轉虧為盈，躍升為全球第二大、亞洲規模最大的汽車頂級鍛造輪圈供應商，主要客戶是勞斯萊斯、保時捷、法拉利、賓士、BMW 等頂級跑車廠，在輪圈產業占有舉足輕重地位。

不料2017年間，與石呈澤理念相近的張姓董事被逼退後，他已萌生退意，又不滿公司將上半年度績效衰退及擴廠進度延遲等問題都歸咎他，架空他的職權，當年7月6日確定辭職，但石卻於8月9日公司發布重大訊息前，賣出198仟股讀巧新公司股票，不法獲利674萬3074元。

石呈澤同年8月10日，正式受邀加入也是輪圈製造業的健信公司，擔任總經理，他又於消息曝光前，大舉買進291仟股健信的股票、公開後賣出而大賺803萬6000元；石的郭姓女友也以此方式，獲利366萬元。

石呈澤後來主動向橋頭地檢署自首認罪，郭女到案後也認罪，並在一審期間，2人跟同案另2名被告與巧新、健信談妥連帶賠償5767萬4000元，並實際付了3772萬6581元，依2個內線交易罪判石2年徒刑，1個內線交易罪判郭女1年半，另考量已知警惕，宣告石4年須付國庫180萬、郭女緩刑3年付50萬。

檢方依巧新公司的具狀上訴指出，石呈澤轉戰健信公司，疑有洩漏巧新公司工商秘密之嫌，且還挖走巧新40位優秀員工，其中至少有5 、6 位關鍵人物，已造成巧新莫大損失及困擾，加上石、郭女另遭雲林檢方指揮偵辦違反證券交易法、背信等罪嫌，都難認有悔意或素行良好；二審合議庭認為，此案僅針對內線交易部分，公司間有無惡性競爭、互相挖角的情形不是論斷範圍，也無另遭偵辦的事證，駁回檢方上訴。