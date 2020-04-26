借車給朋友吃9萬罰單 法官撤銷罰單：無責任不罰

台中市邱姓女子是殘障人士，將證件借給兒子買車登記，邱女兒子在去年4月間將車借給朋友，事後卻收到拒絕臨檢、逆向行駛的罰單，遭罰9萬元，邱女兒子詢問友人後，查出當時開車的是馬姓男子，並將馬的駕照辦理歸責，但馬向交通裁決機關否認涉案，台中市交通事件裁決處因歸責有疑義，開罰邱女，台中地院行政庭審理後，認定邱女不會開車，也證明非實際開車者，依「無責任不處罰」原則，撤銷罰單，判邱女免罰。

判決書指出，邱姓女子領有殘障手冊，沒有駕照、不會開車，不過邱女兒子買車時，將轎車登記在邱女名下，去年4月10日晚間9時許，邱女的轎車行經北屯區東山路、松竹路一帶時，因有行經酒測路檢點逆向行駛，逃離路檢點的違規行為，警方依法告發後，函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市交通事件裁決處依法裁罰9萬元、吊銷駕駛執照，另應參加道路交通安全講習及罰鍰900元，並記違規點數1點，罰單寄給邱女後，邱女詢問兒子，兒子查出當天是馬姓友人開車，並將馬的駕照、身分證提供給台中市交通事件裁決處辦理歸責，但馬否認是當時的駕駛，裁決處認為全案有疑義，仍將罰單列管邱女，因邱女未再舉證實際開車者，裁決處依法開罰。邱女不服提出行政訴訟，聲請撤銷罰單。

台中地院行政庭指出，道路交通管理處罰條例有規定，受處罰人認為受舉發的違規行為應歸責他人者，應在到案日期前，檢附相關證據及應歸責人相關證明文件，向處罰機關告知應歸責人，處罰機關應即另行通知應歸責人到案依法處理。逾期未依規定辦理者，仍依規定處罰。

台中地院行政庭表示，該規定主要課予汽車所有人協力義務，讓行政機關能掌握實際違規行為人的資料，但並非一律解免行政機關應調查究明違規汽車駕駛人為何人的責任，且人民僅能因自己違法且有責的行為而受罰，既然邱女不會開車、沒有駕照，也在法律規定期限內，提出應歸責的駕駛人，已證明自己無違規行為，基於「無責任即無處罰」的原則，不能讓邱女為他人的違規行為，承擔行政罰的制裁，因此撤銷罰單，判邱女免罰。