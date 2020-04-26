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他假賣「天堂M 」道具詐8千 因這手法必須入獄

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄雷姓男子前年涉謊稱出售遊戲「天堂M 」的道具「藍鑽」詐得8000元，犯2個普通詐欺取財罪判拘役70日、得易科罰金，及網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判1年2月徒刑。示意圖／Ingimage
高雄雷姓男子前年涉謊稱出售遊戲「天堂M 」的道具「藍鑽」詐得8000元，犯2個普通詐欺取財罪判拘役70日、得易科罰金，及網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判1年2月徒刑。示意圖／Ingimage

高雄雷姓男子前年涉謊稱出售遊戲「天堂M 」的道具「藍鑽」，詐三玩家共8000元。法官認定其中二名賣家主動表示欲購買，雷透過私訊詐騙，依犯2個普通詐欺取財罪判拘役70日、得易科罰金；不過另個林姓玩家，則是看見雷刊登公開讓售消息才上當，依網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判1年2月徒刑。

雷姓男子針對有期徒刑的部分提起上訴，不過高雄高分院認定，雷確實先在公開平台刊登出售的不實訊息，讓林姓玩家上鉤，駁回上訴定讞，他將必須入獄。

判決指出，雷姓男子2018年3月22日在「天堂M」看見江姓玩家在公開頻道表示想購買藍鑽，便私訊對方、取得LINE後，謊稱他要用200元出售300顆，但當晚江匯款完他就斷絕聯繫。

隔天下午雷姓男子主動於遊戲公開頻道刊登不實訊息「藍鑽，廉讓」、「藍鑽出清，意者密」，林姓玩家便私訊他，雷於是謊稱要用3800元出售6770顆藍鑽，成功騙到林匯款3800元。

再隔一天，雷姓男子又看見黃姓玩家表示要買藍鑽，他以類似方式私訊，佯稱4000元出售6773顆藍鑽，再度得手4000元。

3名受騙玩家事後報警，雷姓男子到案後承認犯行，卻否認林姓玩家的部分並未構成「以網際網路對公眾散布而詐欺取財」，辯稱他確實在遊戲頻道，以「Talk方式」張貼要賣藍鑽的訊息，但那只有很近範圍內的人才看得到。

一審依林姓玩家證詞，認定是雷先刊登公開訊息詐騙，考量他當庭賠錢和解，分別判拘役70日、得易科罰金7萬元，及1年2月徒刑。

二審合議庭另函詢遊戲公司，得到回覆「Talk為公開頻道，該伺服器全體玩家皆可觀看到，無等級限制」，未採信雷的辯詞，駁回上訴。

詐欺 詐騙 LINE

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