制止鄰座女機內脫鞋遭嗆 大叔爆罵「你嘴吃屎才臭」

台中市鍾姓男子在去年8月間從上海浦東機場搭華航班機返台，途中因不滿隔一走道的鄰座李姓女乘客，在機艙內脫鞋，鍾不滿出言制止，並請空服員到場，因李女不願穿拖鞋，鍾再出言「脫鞋腳臭」，李女回嘴「你嘴臭，請空姐拿口罩」，鍾怒嗆「你嘴吃屎才臭」，李女下機後提出公然侮辱告訴，台中地院審結，判罰7000元，得易服勞役。

判決書指出，鍾姓男子在去年8月29日中午搭華航從上海浦東國際機場起飛至桃園國際機場，航行途中，因不滿相隔走道的鄰座李姓女乘客將鞋子脫下致影響機艙空氣衛生品質，而與李女發生口角爭執，鍾在過程中怒罵「你人很臭、腳也很臭」、「你嘴吃屎」、「你嘴才臭」等語，李女下機後提出公然侮辱告訴。

鍾到案矢口否認犯行，辯稱沒有罵李女「你嘴吃屎」，他是因為航空器為密閉空間，李女脫鞋後，他有先請空服員處理，空服員有問李女是否需要棉質拖鞋，李女回不用，他又再請空服員來處理，空服員稱可以更換座位，那時他就跟告訴李女「這是公共場合、密閉空間，有公共衛生問題」，李女先罵他嘴很臭，他才回罵。

台中地院審理時，找來同機的乘客作證，同機乘客證稱，的確有聽到鍾罵出「你嘴吃屎」等言語，與李女的告訴相符，認定鍾犯行明確，判罰7000元，得易服勞役7天，全案可上訴。