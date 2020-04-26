被欠錢不還該怎麼辦？律師教如何預防及蒐集證據

被欠錢不還該怎麼辦，談錢雖然傷感情，但對方始終不還錢，還是要採取法律行動來保障自己權益，讓律師來教導大家，被欠錢不還能採取哪些法律行動，以及如何預防欠錢不還。

澄泓法律事務所主持律師羅婉婷說，就民法第474條消費借貸關係的成立，只要借款雙方有共識達成合意，就能成立借貸契約，不一定需要書面，但任何法律行動都需要講求證據，因此如果被欠錢不還，首要是蒐集證據，最重要的證據就是俗稱借據的「借貸契約」。

但有時候民眾沒預料到對方不還錢，所以沒有書面契約，不過只要能證明對方和自己有借貸的事實，包括匯款紀錄或是臉書、LINE訊息、簡訊等，對話內容提到借錢或催款的對話內容，都能截圖或拍照起來作為有利證據。

羅婉婷表示，若手中持有對方的「本票」，只要經過法院裁定後，可立即強制執行借款人財產追回欠款，如果沒擔保本票，也可聲請支付命令或提起民事訴訟，寫訴狀來起訴對方，取得勝訴確定判決即可討回欠款。

她也提到，欠錢不還屬於「金錢糾紛」，報警通常會被認定為單純民事糾紛不受理，但對方若開芭樂票佯裝有資力借款，或是編造虛偽的投資標的以此借錢，已經涉及詐欺，這就構成刑事上的犯罪行為，可向地檢署提告，由於刑事犯罪涉及刑罰，可給對方較大壓力，更有機會討回欠款。