發生車禍不等警來 甩掉對方手離去被判刑2月

台中市賴姓男子在去年8月間開車行經東區時，與張姓男子的轎車發生擦撞，雙方都沒有受傷，未料兩人察看轎車受損狀況後，賴認為受損狀況不嚴重，隨即上車要開車離去，張拉住賴的車門，還抓著賴的手制止，未料賴卻強行開車離開，造成張手臂受傷，張提出傷害告訴，台中地院審結，依傷害罪，判刑2月，得易科。

判決書指出，賴姓男子（48歲）在去年8月19日凌晨4時許，開車行經東區旱溪西路1段、旱溪西路1段523巷口時，與張姓男子的轎車發生擦撞，張認為雙方碰撞後需等待警方到場測繪、蒐證後，以利釐清車禍肇因，未料賴上車欲開車離開，張就徒手拉住賴的駕駛座車門框，以及賴的手臂，阻止賴離去。

賴被張抓住後，仍執意開車離開，因此不顧張的手仍拉在車門上，就直接開車離開，造成張上肢挫傷、右肩及右手肘紅腫疼痛等傷害，張事後到醫院驗傷後，提出傷害告訴。

台中地院審結，認定賴開車不慎與張發生碰撞後，未有等待員警到場處理以釐清責任，反而在張阻止賴離去時，可預見可能造成張受傷，仍逕自駛離車輛導致張受傷，行為實屬不該，考量到賴迄今尚未與張達成和解，依傷害罪，判刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。