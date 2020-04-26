竹北警、環保局聯手監理機關 昨夜開罰2噪音車

新竹縣竹北市溪洲路、中正西路沿線鄰近夜市、往東鄰近市區、往西鄰近西濱公路，車輛來往頻繁；尤其夜間改裝排氣管的汽機車噪音轟轟作響，造成住戶困擾，竹北警分局與環保局、監理機關昨夜聯手稽查噪音車，共計攔查22輛汽機車，通知到檢共2輛、機車排氣管改裝噪音檢測共4輛，其中2輛不合格，分貝超過管制規定，由環保局依法告發。

為嚴懲惡性交通違規，昨夜勤務共計動員警力19人、竹縣環保局稽查人員6人、監理所人員1人，新竹縣環保局表示，據噪音管制法第11條規定，機動車輛所發出的聲音，不得超過機動車輛噪音管制標準，違者可依同法第26條，處機動車輛所有人或使用人新台幣1800元以上至3600元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，將按次處罰。

竹縣環保局也提醒居民可檢具影像，上傳到環保署噪音車檢舉網站，環保單位會通知車主到案檢測，若有違規即開罰。

竹北警分局分局長謝博賢表示，將持續結合環保局執行噪音車輛聯合稽查勤務，展現強力防制噪音車輛決心，並呼籲汽機車用路人勿任意改裝車輛，或高速行駛製造噪音擾寧，還給民眾一個安靜、安全、安心的夜晚生活。