七旬老翁酒駕關3月罰3萬不怕 再度酒駕被抓這次關5月

台中市七旬莊姓老翁在去年間因酒駕上路遭警查獲，台中地院判刑3月、併科3萬罰款確定，莊在去年底執行完畢，未料莊不知悔改，今年3月間，又在太平區的活動中心飲用高梁酒後，騎車上路，因騎車時左搖右晃，警方前往盤查，發現莊的酒精濃度超摽，依公共危險罪送辦，台中地院審結，判莊5月徒刑，得易科，可上訴。

判決書指出，莊姓老翁（70歲）曾涉公共危險罪遭判刑3月、併科3萬元罰金確定，全案在去年12月執行完畢，但莊仍不知悔改，在今年3月28日下午4時許，在太平區的光華活動中心內，飲用高梁酒後，騎車上路，因騎車時左右搖擺，警方發現後前往攔查，因莊身上有散發濃濃酒味，經酒測後，莊的酒精濃度為每公升0.50毫克。

台中地院審酌，莊明知酒精成分對人的意識、控制能力具有不良影響，超量飲酒後會導致對週遭事物辨識、反應能力較平常狀況薄弱，但仍酒駕上路，幸好沒肇事，但莊漠視其他用路人安全，行為可議，且莊過去有公共危險遭判刑紀錄，此次又再犯，顯然對於刑罰的反應力薄弱，依刑法累犯規定，依法加重其刑，判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。