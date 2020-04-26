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他們說台中要封城？ 蔡其昌和張廖萬堅告網友造謠

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委張廖萬堅。記者趙容萱／攝影
立委張廖萬堅。記者趙容萱／攝影

台中市府昨天舉行擴大管制超前部署兵棋推演，引起熱烈討論，民代也提出看法，臉書有人說「蔡其昌和張廖萬堅說要封城了，真的嗎？」立法院副院長蔡其昌和立委張廖萬堅，已委由蔡的辦公室特助蔡克斯向刑事局報案，要捉出抹黑者。

台中許多在地臉書社團都有相同一人留言「台中4月25日要進行兵推，蔡其昌和張廖萬堅說要封城了，真的嗎？怎麼封有人知道嗎？」

蔡克斯在臉書聲明：「針對該明顯造謠案，蔡其昌副院長、張廖萬堅委員已經委由我代為向刑事局報案，已受理該案。雖然該員已經偷偷刪除文章，我不接受，也不會縱容這種抹黑行為氾濫，一定吿到底，不要以為假帳號就沒事。」

臉書也註明，如果涉及散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將依傳染病防治法第63條之規定移送檢察機關偵辦，#最高可科以新台幣300萬元之罰金；如未涉刑罰者，亦將函請警察機關依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定予以裁處罰鍰。

蔡克斯的臉書最後寫著：你再玩沒關係啊。

蔡其昌 封城

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