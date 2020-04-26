女兒帳戶借人變詐欺共犯 法官判無罪因雙方是好友

台中市巫姓男子因郭姓友人以帳戶有糾紛為由向他借金融帳戶，無償提供女兒帳戶供郭使用，未料郭經營網拍涉嫌詐騙消費者，巫因此被檢方視為詐欺共犯。台中地院審理後，認為巫與郭是多年好友，且帳戶被警示後，巫馬上要求郭返還帳戶，郭也照辦，與一般販售帳戶牟利有異，認定巫無犯意，判無罪。

判決書指出，在2016年初，巫姓男子因郭姓友人稱經營網拍時，與他人發生糾紛，帳戶無法使用，因此向巫借帳戶使用，巫認為雙方已認識5年，私交甚篤，因此在2016年1月間將就讀國中的女兒帳戶，無償提供給郭經營網拍之用，未料郭拿到帳戶後，就與另名嚴姓男子共謀，在露天拍賣網站，以兩個帳戶虛偽刊登販售模型玩具公仔商品的不實訊息。

李姓消費者看到郭刊登的商品訊息後，分別匯款1.1萬元、1萬餘元到巫的帳戶內，因李遲遲未收到商品，因此報警提告，巫的帳戶也被列為警示帳戶，警方循線追查後，通知巫到案。

巫得知提供給好友的帳戶涉嫌詐欺後，也趕緊向郭要回帳戶、金融卡，郭也照辦，但檢方仍認定巫是詐欺取財罪共犯，提起公訴。

「我也是被騙」巫否認涉案，辯稱他跟郭是認識5年的好友，郭稱從事網路拍賣生意，因與他人有糾紛，帳戶沒辦法使用，才向他借帳戶，郭當時還信誓旦旦是作正常使用，他信任好友，所以將女兒巫平日未在使用的郵局帳戶借郭，他只是單純將帳戶借用給朋友，未收取任何報酬，並無幫助犯罪之意。

台中地院審理後認定，巫在案發後要求郭歸還帳戶，郭就交還，顯見雙方有一定聯繫，跟詐團取得人頭帳戶後，就消失無蹤、杳無音訊的狀況有別，且金融帳戶持有人基於彼此深厚情誼或長年信賴基礎，因受請託而出借帳戶，實難謂罕見或與常情有悖，認定巫無幫助犯罪的犯意，判巫無罪。