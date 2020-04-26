「馬路三寶」惹人厭 台南民眾檢舉交通違規樣態出爐

台南市交通警察大隊今天統計，今年1月至3月，民眾檢舉的交通違規案件共3萬3875件，分析違規樣態前三名，分別是違規停車、闖紅燈和未依規定使用方向燈，是民眾最討厭的「馬路三寶」。

台南市交通大隊統計，今年1月至3月，民眾檢舉交通違規案類，前3名分別是違規停車1萬零47件，其次是闖紅燈9638件，未依規定使用方向燈6333件，名列第三。

交通大隊分析，民眾揪舉交通違規停車的前三大區域和路段，第一是東區崇德路550件，第二是中西區和東區北門路段共406件，第三是安南區358件。

警方表示，除了檢舉肇事致人傷亡逃逸因而破案，可獲3000元到6萬元獎勵金，檢舉其他交通違規並無檢舉獎金，檢舉案居高不下原因，應是影音設備普及，具攝影功能的手機，幾乎人手一機，加上爆料文化興盛，檢舉民眾尤對車輛並排停車造成車道縮減，變換車道或轉彎未打方向燈，或闖紅燈，造成後方車輛反應不及等最為反感。

針對民眾檢舉案件，警方說，除依規定審查，針對檢舉逾違規日超過7天、照片或影片模糊無法辨識號牌、沒有有違規時間、違規未達構成要件等將不予舉發，另分析民眾易檢舉地區，加強執法取締，並函請交通局改善道路環境設施。