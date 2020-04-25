影／惡狼猛撲頭部縫15針怒提告 打卡熱點潮境公園男女驚魂
楊姓男子與一名女性友人日前帶著2隻馬爾濟斯犬，到基隆熱門打卡旅遊熱點潮境公園遛狗，突然被一名男子飼養帶出來的狼犬攻擊，他為護狗被咬傷，頭部縫了15針，他不滿對方事後只塞6千元紅包後不聞不問，今天到派出所提告過失傷害，警方受理展開調查，將通知對方到案。附近居民說，潮境公園遊客多，但常有人帶狼犬等大型狗來，又未繫繩，讓民眾很害怕。
楊姓男子說，當時他與友人吃完飯，帶著2隻馬爾濟斯犬散步，2隻小型狗都有繫繩牽著，在潮境公園停車場方向，看到約50公尺外有一隻大狼犬，就趕緊抱起狗，大狼犬發現小狗後就衝過來，完全沒有綁，主人也沒有發覺。
楊男表示，狼夫先攻擊朋友的馬爾濟斯犬咬傷耳朵，張女嚇得尖叫，接著攻擊他，他護住懷中的狗，狼犬先咬他的背部，衣服被咬破，再跳起來咬他的頭，頓時鮮血直流。趕緊到醫院救醫，眼部、額頭、頭頂共縫了15針，也立即警處理。
「如果當下是小朋友的話，後果會很嚴重」，楊男說，當時對方都沒有拉繩子，至今想起仍心有餘悸。當時他人在醫院，對方有一起到醫院，塞6千元，後來就都沒有連絡，都不聞不問，才因此決定提告，他會把6千元退回去。
八斗子派出所表示，案發當時被害人先就醫，今天提告警方已受理，會通知對方來依法處理。
基隆動保所長陳瑞濱表示，咬傷人的部分，被害人可提刑事及民事求償，如有下列情形：一、畜養危險動物，影響鄰居安全者。二、畜養之危險動物，出入有人所在之道路、建築物或其他場所者。三、驅使或縱容動物嚇人者」，警局並可依社會秩序維護法處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。
因過失傷害或使動物遭受傷害，可依動保法處3千元以上，1萬5千元以下罰鍰，並得按次處罰。動保法第20條規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。
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