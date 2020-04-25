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色翁性侵女菲傭還強辯「幫解需求」 法院判他要賠120萬

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市80歲鄭姓老翁前年遭控訴，曾赤裸上身摸進房間、雙手環抱菲籍女傭，強行把女傭撲倒在床，猥褻地說「我聞一下」後侵犯得逞。示意圖／Ingimage
高雄市80歲鄭姓老翁前年遭控訴，曾赤裸上身摸進房間、雙手環抱菲籍女傭，強行把女傭撲倒在床，猥褻地說「我聞一下」後侵犯得逞。示意圖／Ingimage

高雄市80歲鄭姓老翁前年遭控訴，曾赤裸上身摸進房間、雙手環抱菲籍女傭，強行把女傭撲倒在床，猥褻地說「我聞一下」，來回磨蹭後侵犯得逞。菲傭泣訴喊「help me」也沒用，鄭翁事後還直呼「好心沒好報」，強辯是在幫女傭「解決需求」。橋頭地院判鄭翁應賠償菲傭120萬元，可上訴。

判決指出，鄭翁為了照顧長年臥床的妻子，請兒子聘菲傭幫忙料理家事、看護。沒想到不久後，適逢農曆新年，鄭翁趁發紅包時，從旁環抱女菲傭，順勢偷襲她胸部。女菲傭嚇得急忙把「阿公」的手拍落，才稍稍制止鄭的狼行。

然而，鄭翁食髓知味，前年5月三番兩次赤裸上身走進女菲傭房內，強行環抱女菲傭，不顧女方抵抗，來回磨蹭後性侵得逞。

幸好女菲傭因曾受鄭翁猥褻騷擾，當下機警開手機側錄鄭翁狼行，決定驗傷報警求助，期間，幾度落淚、哭泣不止，難以言語，多次難受到當庭痛哭。

鄭翁坦承曾用下體磨蹭女菲傭，並用手撫摸女方下體，「因為我當她將女兒看待，我每晚睡前會跟她親親、抱抱」，但矢口否認性侵、猥褻，還當庭強辯，年輕人「有需求」，自己是基於同情才幫女菲傭發洩。鄭翁大言不慚地表示，難怪以前人說「救蟲、不救人」，救人沒有功勞，暗酸「好心沒好報」。

檢、審調閱女菲傭側錄的事發畫面，發現鄭翁前後抽動，意圖性侵女菲傭。被害女子極力反抗，神情極度不悅，還頻頻拭淚，又從被害女子房內殘留衛生紙團，檢出與鄭翁相符的DNA檢體，認定鄭翁犯強制猥褻罪3次、強制性交罪1次。

橋頭地方法院表示，女菲傭為貼補家用，與親人分離、離鄉背井到鄭翁家中幫傭，但鄭翁身為雇主，竟只為滿足自身性欲，強行猥褻、侵犯女菲傭，根本完全不尊重女性性自主權，事後還將責任全推給女菲傭，甚至極其侮辱被害女子，意圖塑造女方索求金錢未果才報復，相當不應該，還造成被害女菲傭身心巨大創痛。

被害女菲傭求償250萬元，橋頭地院民事庭判賠120萬元，可上訴。刑事部分，高雄高分院去年10月維持一審有期徒刑8年刑度，鄭翁不服再上訴，全案還在最高法院審理中。

猥褻 老翁

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