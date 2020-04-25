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假冒口罩預購簡訊 刑事局：附連結網址為詐騙
刑事局今天表示，有歹徒假冒「eMask口罩預購系統」內容，大量發送詐騙簡訊，民眾若收到有連結網址的簡訊，千萬不要點擊連結，否則手機可能中毒，還會被盜刷。
警政署刑事警察局發布新聞稿指出，近期有許多民眾收到「包裹已派發，請及時查收」、「郵寄包裹已退回，因涉嫌違規操作，請確認退貨地址」、「送貨失敗」等簡訊，且簡訊都會附有連結網址，像是「http://eqase.xyz」等。
刑事局表示，這些簡訊跟「eMask口罩預購系統」無關，千萬不要點擊連結網址，以免手機中毒，有民眾點擊網址後，事後信用卡遭盜刷或被迫支付小額付款。
刑事局強調，只要民眾收到簡訊內容有連結網址皆為詐騙手法，不要任意點擊，「eMask口罩預購系統」領取通知簡訊，不會夾帶連結網址，只有取貨序號，呼籲民眾小心，以免遇詐騙。
刑事局指出，若民眾不慎點擊詐騙簡訊內的惡意連結網址，可聯繫電信公司關閉手機小額付費功能，或是通知信用卡公司先停卡，以防遭盜刷。
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