民選區長涉貪汙遭停職 高市府要派代但卡在罷韓案

高雄市一名白姓區長涉利用職務上督管區公所公共工程的機會向廠商收賄，橋頭地檢檢察官蒐證與偵訊後向法官聲請羈押禁見獲准。高雄市政府依地方制度法第78條規定，即日起停止白姓區長職務，將依同法第82條規定，核派人員代理其職務。

不過，這項人事案要簽由市長批核，市長韓國瑜又因罷免案成立，目前無法批示人事案，市府將向內政部請示如何處理。

高雄市政府表示，58歲白姓區長是民選區長，因疑似利用職務上督管區公所公共工程的機會，向收取廠商賄款，不法所得超過500萬元，涉違貪汙治罪條例，檢方蒐證與偵訊後向法官聲請羈押白姓區長獲准。

市府表示，依據地方制度法第78條第1項「直轄市長、縣（市） 長、鄉 （鎮、市） 長、村 （里） 長，有下列情事之一者，分別由行政院、內政部、縣政府、鄉 （鎮、市、區） 公所停止其職務，市府將依規定，即日起停止其區長職務，並將依法核派人員代理區長職務。

市府相關人員表示，民選區長的代理，最後要由市長批核，可是韓市長面對成立的罷免案，目前暫無法批核人事案，國內之前也無此案例，因此將請示內政部之後再處理區長派代之事。