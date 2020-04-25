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高雄山區區長涉賄遭收押 家人急關臉書

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
遭檢調搜索的區公所日前舉辦里聯繫會報。記者徐白櫻／翻攝
遭檢調搜索的區公所日前舉辦里聯繫會報。記者徐白櫻／翻攝

高雄檢調前天大規模上山搜索一處區公所，機關首長因涉嫌收取工程匯款500萬元遭橋頭地檢署聲押獲准。收押訊息傳開後引發地方熱議，鄉親說，出事區長是高雄縣市合併後首任官派區長，高縣府時代同樣擔任山區鄉長，資歷豐富且完整，上任後與2至3位包商關係密切，出現工程圍標傳言。

檢方前天搜索區公所，並通知公所區長、承辦及廠商28人說明。橋頭地檢署掌握相關訊息，58歲區長疑在第一屆（官派）、第三屆（民選）任內涉及不法，疑似利用工程發包時讓讓特定廠商得標，初估收賄金額為500萬元。

遭法院羈押的白區長是第一任官派區長，後來競選第二任失利，第三任捲土重來才又重返執政，上任後企圖心旺盛，對外重視產業與觀光行銷，公職退休的妻子也常參與公務運作。

遭檢調搜索後，當事人關閉臉書，家人也不對外回應。鄉親說，要投標山區工程須具備相關條件，未聽聞哪些工程有異常情況，不過白區長上任後有熟識包商互動良好，可能走得太近引發爭議。

收賄 縣市合併

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