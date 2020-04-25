不想排口罩只想排天九 桃園高齡天九賭場遭逮

新冠肺炎疫情全球延燒，卻有民眾無視社交距離，擠在室內空間裡聚賭。桃園平鎮警方昨天深夜在平鎮區金陵路破獲一處天九牌賭場，共逮獲12名平均年齡超過70歲的中老年賭客及負責人，警方詢後，將現場吳姓負責人依賭博罪嫌送辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁處。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，警方日前接獲線報指出，有一處職業天九牌賭場藏身在平鎮區金陵路某民宅內，專案小組隨即深入追查蒐證，於昨天深夜見時機成熟，持桃園地方法院核發之搜索票， 一舉搗破這處天九牌職業賭場，現場逮捕吳姓負責人及賭客11人，並查扣天九牌4副、點鈔機一台、骰子一盒、抽頭金新臺幣3萬元及賭資3萬元等相關物證。

但最讓警方驚訝的是，面對如此嚴重的新冠肺炎疫情，這群賭客卻是賭性堅強，完全無視室內1.5公尺社交距離，擠在室內空間群聚賭博，更未佩戴口罩，員警只好提供口罩、逐一測量體溫，並使用酒精消毒水消毒，所幸無人員有不適的症狀，讓員警捏了把冷汗。