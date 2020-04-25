女聲誆徵外拍美模誘拍不雅照 板橋警追幕後「藏聲人」

新北市一名待業正妹在家中玩交友軟體，卻遇到色狼，對方用變聲器佯裝女聲，誆稱自己是攝影師，公司徵美模拍照，錄取後可獲高薪，女子正好在找工作，一時不察，穿著內衣與對方視訊遭截圖，轄區板橋警方已介入偵辦，要揪出這名躲在幕後的渣男。

據了解，這名25歲大學剛畢業的吳姓女子，長相姣好，但因為受到疫情影響，求職屢屢碰壁，近日她在家中用交友軟體AZAR，認識一名貼圖使用女生照片的「女網友」，雙方相談甚歡，對方告訴她公司在徵外拍女模，女子剛好符合條件，但要進一步視訊才能順利錄取。

女子因為求職不順，好不容易有工作機會，加上看到對方的大頭貼是女生，深信不疑，於是穿著內衣與對方視訊，又提供通訊軟體Line給對方，雙方天南地北聊天，沒想到翌日竟又要求女子脫衣視訊，女子覺得怪怪的，於是提出質疑，這時對方突然翻臉，恫嚇她說手上已有上次截圖穿內衣的不雅照，要求她配合。

但女子也非常強硬回復，一旦照片流出一定報警，這時對方又放軟身段說，如果配合會把照片刪除，但此時女子卻聽到對方一邊傳來男生聲音，她大驚失色，質問對方為何有男聲，對方才坦承自己根本是男的，因為喜歡她才會用變聲器假裝女聲，方便親近。女子氣憤不已，立刻將對方封鎖，同時向警方報案，目前員警也循線追查這名男網友身分，將通知到案說明。

板橋偵查隊長林子翔警呼籲，網路上許多可下載的變聲軟體，可輕易讓人「變男聲變女聲」，隨心所欲，加上現在許多人大頭貼都是盜用俊男美女照，因此在交友過程中，對方身分是男是女無從判斷，奉勸交友過程中，不要任意與陌生人開啟視訊，甚至傳送私密照片，否則很可能遭截圖散布不雅照，後悔莫及。