幫男客戴保險套才知要性交易 女移工訴不知該如何求救

桃園許姓女子經營私娼寮，僱用陳姓男員工負責攬客，去年透過人蛇集團仲介2名泰國籍女移工，命她們2天內各和25名男客性交易，還抽成過半有小姐一毛錢都沒拿到，被害女子證稱「直到幫男客戴保險套才知道要做性交易」，不知該如何求救，檢方偵結依人口販運罪前起訴許、陳。

檢警調查，許女（57歲）、陳男（58歲）和人蛇集團合作，去年11月17日招募2名女移工到桃園1處私娼寮，利用她們剛來台語言不通，也沒有親友難以求救等脆弱處境，規定只能待在房間不准外出，還要和25名男客性交易，或是性交易所得賺到2萬元後她才能從中抽取報酬。

陳、許在2天內，陸續命2名女移工以每次1300元至1500元不等價格，和男客完成10次、23次性交易，還會從中抽取700元，女子若不從還會恫嚇，擅自跑掉就會被警方抓走等語，所幸女移工上網透過相關協會求助，經轉報由警方破獲。

檢方訊時，許女坦承在平鎮經營私娼寮，並以月薪2萬元僱用陳男幫忙招攬生意，2名被害的女移工也是透過仲介引介來，而且怕小姐跑掉，就有跟其中1名聽得懂中文的女子交代，下班後只能待在房間不能出門，並要她翻譯給同鄉的另名小姐聽；許男也坦承受僱，並從中抽成。

被害女移工證稱，去年11月17日入境台灣就被仲介告知，要和25名男客完成性交易，而且每次都會被許女、陳男抽成，她完全不懂中文，一開始根本不知開如何求救，後來是上網求助經轉知，警方才到場救援。

另名女子則說，自己原是在做照顧阿公的看護，後來經仲介到私娼寮，但起初根本不清楚要作性交易，陳男要求她服務並配合客人要求，還說「直到替第1個客人戴上保險套時才知道要做性交易」，期間陸續和10名男客完成交易，但她一毛錢都沒拿到。

她還說，因為自己是失聯移工身分，仲介還恐嚇，如果擅自出去會被警察抓走，她不敢離開私娼寮，也不知要如何求救。

檢方勘驗警方蒐證畫面，發現私娼寮門禁森嚴，有男客進出，在場也扣到1萬6000元所得，偵結依違反人口販運防制條例起訴許女、陳男。