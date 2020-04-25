疑收賄內定得標廠商...賄金逾5百萬 高雄1區長收押禁見

廉、檢、調接獲情資，指稱高雄市山區白姓區長涉嫌利用監督工程採購機會，暗自收受賄賂，洩漏底價「內定」特定廠商得標，任內至少收賄500萬元。上百名廉政官、調查官前天大動作搜索區公所，並通知白姓區長、廠商等28人到案說明，訊畢認定白涉嫌貪汙治罪條例、洩密罪等，罪嫌重大，昨晚向法院聲押禁見獲准，全案擴大偵辦。

據檢方掌握，58歲白姓區長疑在第一屆、第三屆內，利用指揮監督區公所工程採購機會收賄，洩漏工程底價，讓特定廠商得標，再向得標廠商收賄，初估不法賄金達500萬元。

檢方前天指揮廉、調大動作搜索廉區公所等35處，通知區長、承辦公務員及廠商等28人到案說明。經檢察官漏夜訊問，認定白姓區長涉嫌貪汙治罪條例職務收受賄賂罪、不違背職務收受賄賂罪、準收賄罪及洩密罪等，且有滅證、勾串人證之虞，向法官聲請羈押禁見獲准。

至於陳姓、林姓、李姓廠商等3人，訊後5萬元至20萬元不等交保，其餘人等請回，專案小組將持續追查偵辦。