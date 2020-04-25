國道新制路肩速限60公里 他開111公里吞5千元紅單

高公局今年2月17日新制上路，規定開放路肩速限為60公里，桃園1名用路人走國道3號龍潭到大溪路段時行駛路肩時，被國道警以雷射槍測出時速達111公里，被罰5千元，他PO出罰單說「高速公路開放路肩行駛是一個大陷阱，不知有這個新規定」；國道第六公路警察大隊指出，新制上路2個多月已開出1363件罰單，籲用路人維持速限，超速可罰3千元到6千元罰款。

交通部高公局向來會評估車流狀況，在交通尖峰或連假易壅塞路段開放路肩供車輛行駛，而國道3號龍潭到大溪北上路段（67K+750至63K+250），由於路段車多壅塞為常態性開放路肩，開放時段為周一至周四下午4點到7點，周五及假日下午2點到6點。

有1名用路人最近1張接到行駛國道路肩超速罰單，4月3日下午3點多在國道3號北上65.6公里開放路肩時段走路肩，被國道警以雷射槍測定車速高達111公里，他PO文說路肩開放是大陷阱，「速限改為60公里，與主線道車速差很多，不知道這個新規定。」

該名用路人表示，該路段主線道速限110公里，自己跟平常一樣開到111公里，沒想到被開了5千元罰單，「天啊！是我收過最貴的紅單」，提醒大家注意新規定，還說「收到這種罰單的人應該很多，因為我還沒看到有人開這麼慢！」

國道警察局第六公路警察大隊指出，國道路肩速限60公里的新規定已在2月17日上路，在開放路肩路段起點前也都有設置路肩限速標誌，國道六大警方不定期執行測速照相勤務，這2個多月以來已經測得1363件超速案件，依法可罰3千到6千元不等罰鍰。

警方指出，另項新規定為行駛路肩在出口前500公尺，不得再駛回主線車道，以免車流交織混亂，引起事故，另也提醒民眾高公局針對開放路肩訂有時間與路段，用路人必須在開放時段才能行駛，否則僥倖違規行駛路肩若遭檢舉，可處4千元到6千元不等罰鍰，若又被警方測速發現超出60公里速限規定，也將開罰3千元到6千元罰單。