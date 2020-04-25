賄選判刑9月 台南市前議長李全教聲請再審遭駁回

台南市前議長李全教被控賄選，台南高分院更二審判刑9月定讞，李全教已於2月4日提前報到執行，他發監執行前認這個違法的判決，會尋求非常上訴平反。李全教及辯護人聲請再審，台南高分院合議庭認李全教所提證據，無法影響更二審對其犯行的認定，認李全教聲請再審並無理由，駁回聲請，不得抗告。

台南高分院合議庭認吳春成等人向谷暮．哈就提及「選前一半、選後一半」等語 ，勸誘谷暮票投李全教，尚未行求要約的誘利，行為歷程僅達行求的準備；尚未形成對價，僅屬於單純徵詢意見。因此，合議庭認李全教共同預備於直轄市議會議長選舉，對於有投票權的人行求賄賂及不正利益，處有期徒刑9月，褫奪公權3年。

李全教一審被判4年，二審改判3年6月，最高法院發回更審。更一審駁回上訴，最高法院撤銷原判，再次發回，更二審則改判9月、褫奪公權3年，因檢方沒上訴而定讞。

台南地檢署接獲判決確定卷後，2月4日上午送達執行傳票，李全教下午就自行報到，隨即發監執行。他說，不想再次被羞辱，因此提前報到。