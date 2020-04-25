男子撿屍傳播妹 答應賠50萬卻跳票 這下得要蹲苦牢

施姓男子前年與友人到KTV唱歌，還約一名傳播妹前來助興，酒過三巡後，施男見傳播妹不勝酒力，醉倒在包廂沙發上，假意送返家，卻乘機撿屍搭車直奔旅店加以性侵，傳播妹酒醒察覺有異，悄悄離開並報警，施男答應給付50萬元達成和解，事後卻跳票。新北地院日前依強制性交罪判刑3年2個月，可上訴。

判決指出，施姓男子107年8月凌晨1時許，與多名友人一起到新北市一間連鎖KTV唱歌，為炒熱氣氛，施男透過傳播公司找來一名傳播妹到KTV陪酒助興，眾人歡唱到凌晨5時許要離開時，傳播妹因不勝酒力，已酒醉躺在沙發上。

「我來當護花使者。」施男對友人表示，願意負責送傳播妹回家，在KTV大門口招來一輛計程車，將傳播妹抱上車一起離開，卻直奔附近一間旅店，乘傳播妹酒醉無力反抗之際性侵得逞。

傳播妹酒醒後，驚覺自已衣衫不整，還跟施男同處一室，趁施男還在呼呼大睡之際，悄悄離開旅店，打電話向男友哭訴，並由男友陪同到警局報案提告。

施男事後表態願賠償50萬元，並約定於今年3月底前依約履行，與被害女子達成和解，但施男卻跳票未履約。新北地院日前依強制性交罪判刑3年2個月，仍可上訴。