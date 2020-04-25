假釋又犯案 扮司法黃牛騙千萬

李姓男子因詐欺案假釋，今年八月保護管束期滿，他得知一對吳姓夫妻官司纏身，竟扮起司法黃牛佯稱和法務部、司法院高層熟識，還自稱是建設公司大老闆，佯稱可從中「喬事」，騙取對方交付一千餘萬元活動費，桃園檢方前天搜索約談李男到案，昨天向法院聲押獲准。

檢方查出，李男（五十二歲）去年六月至十一月間，對外自稱是某建設公司負責人，利用吳姓被害人夫妻和他人有多件刑、民事案件官司，多次到吳男位於桃園的住家，謊稱自己和法務部高層、司法院關係良好。

李男還騙稱，他有關係可疏通法院，讓吳男避免房屋被查封，為取信對方，李男還委由王姓友人撰寫答辯書狀，吳姓夫妻信以為真，陸續交付一○四六萬元「活動費」，但李男得手後旋即避不見面，被害人聯繫不上李男，驚覺受害。

據了解，吳姓夫妻頗有資力，因大筆財務糾紛導致名下多筆不動產被法院扣押、查封拍賣，之後又四處向朋友借錢紓困，但因還不出錢再度挨告。

吳姓夫妻因官司導致內心緊張恐懼，在某個場合遇到李男，見對方自稱與法務部高層、司法院廳長很熟，情急之下，誤信付錢就能化解官司。

檢方認為李男手段惡劣，詐欺罪嫌重大，且有反覆實施、勾串及滅證之虞，向法院聲請羈押，李男對部分事實坦承涉案，但對金流交代不清，檢方正追查資金去向。

桃園地檢署指出，司法黃牛是利用民眾對訴訟的無知、恐懼，藉此謀取不法利益，其行為嚴重破壞司法信譽，呼籲民眾辦理訴訟時，應聘請具有律師資格、合法登記執業的律師協助。