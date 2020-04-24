「酒駕不等於公共危險」聲請釋憲 大法官不受理

姚姓男子吃了燒酒雞後騎機車，遇台中市警方攔查，被測出酒精濃度為0.34毫克，台中地檢署依公共危險罪起訴，台中地院判他3月得易科罰金之刑定讞。姚認為刑法第185條之3第1項第1款違反刑法第1條、刑事訴訟法和世界人權宣言意旨，也與憲法平等權保障不符，聲請釋憲。大法官認定姚僅在爭執法院認事用法是否適當，決議不受理。

爭議的條文規定「駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處二年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。」。

姚姓男子2015年11月11晚上到台中市五權路的朋友家喝老米酒和補藥酒，晚間騎車經中清路一段、德化街口時，因車身搖擺、蛇行，被員警攔下。姚坦承酒駕，但否認有「公共危險」，稱自己吃了摻有米酒的燒酒雞，「不知道會喝到酒精濃度多少？」。

姚主張，酒駕不代表公共危險，且「不能安全駕駛罪」屬抽象犯罪，用酒精濃度標準值作為認定不能安全駕駛的判斷標準，違背刑事訴訟法「犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。」和最高法院的判例意旨。他指人民若初犯酒駕，通常判警告性的易科罰金，但對假釋中的更生人來說，則可撤銷假釋，責罰過大。

台中地院認為條文的立法目的是要嚇阻犯罪，也讓不能安全駕駛的認定基準更明確，酒駕者不能以駕車前沒經儀器檢測、不知體內酒精濃度當藉口避罪，判姚3月徒刑。

姚聲請釋憲，但大法官認為他沒具體說明條文哪裡牴觸憲法，而且法院判決和法院的見解，也不能拿來聲請解釋，今決議不受理。

不過大法官黃虹霞、詹森林、謝銘洋和呂太郎提出不同意見書，認為刑事處罰是最後不得已的手段，如果可以行政罰處理，宜以行政罰解決，道路交通管理處罰條例有酒精濃度超標的處罰規定，刑法也可處理過失致死傷者，如果駕駛是單純酒精濃度超標、未致死傷，另設刑事處罰的規定應合乎刑法謙抑、節約原則。

黃虹霞表示自己沒有酒量，但也遇過千杯不醉的人，是否能安全駕駛的標準齊一，可疑；新法規定「吐氣所含酒精成分已達每公升0.25毫克」，卻沒見提出任何科學實證以證明合於國人體質所對應的不能安全駕駛一般標準。她指刑罰對減少酒駕或許有預防作用，但用刑如雙刃刀，必須非常謹慎。

不同意意見書最後仍呼籲「愛護自己、保護別人，飲酒有害身體、酒後不開車及開車不喝酒。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康